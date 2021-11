Robert Lewandowski bez Złotej Piłki

Choć część komentatorów uważała, że najlepszym piłkarzem kończącego się roku był reprezentant Polski musiał on uznać pierwszeństwo Leo Messiego.

W poniedziałek odbyła się uroczystość ogłoszenia zwycięzcy prestiżowego konkursu organizowanego od lat przez „France Football”. W tym roku głosujący dziennikarze okazali się mało oryginalni. Za najlepszego piłkarza uznany został Argentyńczyk Leo Messi, który po wielu latach kariery w FC Barcelona zmienił niedawno barwy klubowe. Dla Messiego była to już siódma zdobyta Złota Piłka.

Robert Lewandowski w rankingu najlepszych piłkarzy zajął drugie miejsce. To i tak historyczne dokonanie. Do tej pory polscy piłkarze w rankingu „France Football” zajmowali najwyżej trzecie miejsce. Udało się to w 1974 r. Kazimierzowi Deynie i w 1982 r. Zbigniewowi Bońkowi. Lewandowskiemu udało się natomiast w tym roku zostać najlepszym napastnikiem roku. To nagroda przyznawana za największą liczbę strzelonych bramek.

Trzecie miejsce w rankingu zajął reprezentant Włoch i gracz Chelsea Londyn Jorginho, za nim znalazł Karim Benzema, Francuz z Realu Madryt.

Nagrodę Jaszyna dla najlepszego bramkarza zdobył Włoch Gianluigi Donnarumma występujący na co dzień w Paris Saint-Germain. Kopy 2021 dla najlepszego młodego talentu poniżej lat 21 powędrowała do Pedriego z FC Barcelony. Za klub roku głosujący dziennikarze uznali natomiast zwycięzców Ligi Mistrzów Chelsea Londyn.

rp.pl/sport.tvp.pl/eurosport.tvn24.pl/kresy.pl