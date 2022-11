Mołdawia bez prądu z powodu rosyjskich ataków na Ukrainę

Zmasowane ataki Rosjan na system energetyczny Ukrainy pozbawiły energii elektrycznej nie tylko mieszkańców tego państwa.

Minister spraw zagranicznych i integracji europejskiej Mołdawii Nicu Popescu poinformował, że środowe ataki sił zbrojnych Rosji na infrastrukturę energetyczną Ukrainy pozbawiły dostaw prądu także jego państwo. Napisał on na Twitterze o „rozległych wyłączeniach” zaopatrzenia w energię w całym kraju. Jak stwierdził prądu nie było nawet w jego resorcie.

Russia’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure have left Moldova in the dark, again.

Massive blackouts across the country, including Chisinau and the @MoldovaMFA building.

I instructed that Russia’s ambassador be summoned for explanations.

— Nicu Popescu (@nicupopescu) November 23, 2022