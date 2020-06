Rosja ujawniła nowy system rakietowy TOS-2 Tosoczka

Nowe rosyjskie systemy rakietowe oparte na podwoziu ciężarówki pod nazwą TOS-2 Tosoczka, wzięły udział w paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie – poinformował w środę South China Morning Post. Poprzednie wersje pojazdów były oparte na podwoziu gąsienicowym. System może strzelać rakietami wyposażonymi w głowice zapalające i termobaryczne.

Jak poinformował w środę portal South China Morning Post, rosyjskie wojsko ujawniło na pardzie z okazji Dnia Zwycięstwa swój nowy system wyrzutni rakiet o nazwie TOS-2 Tosoczka. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, system oparty jest na podwoziu ciężarówki.

Pojazd wykorzystuje rakiety wyposażone w głowice zapalające i termobaryczne, zdolne do niszczenia wrogich wojsk w miastach, bunkrach i w tunelach. Rakiety te mieszają paliwo i powietrze w chmurze, która po detonacji wytwarza ogromne efekty cieplne i ciśnieniowe – informuje portal Army Recognition.

Pierwszy rosyjski system TOS-1 został zaprojektowany i stworzony na początku lat osiemdziesiątych, jest zamontowany na podwoziu gąsienicowym czołgu T-72 z obrotową platformą o efektywnym zasięgu od 500 do 3500 m.

TOS-1A był drugim pojazdem z tej serii opracowanym przez rosyjski przemysł obronny. Jest to ulepszona wersja TOS-1, która weszła do służby w armii rosyjskiej w 2003 roku. Zasięg ulepszonego systemu TOS został przedłużony do 6 kilometrów, a jego komputer balistyczny został zmodernizowany.

Nowy TOS-2 Tosoczka jest oparty na podwoziu wojskowej ciężarówki Ural-63706-0120 z potrójnymi osiami z tyłu podwozia. Wóz ma opancerzoną kabinę załogi, która zapewnia ochronę przed bronią strzelecką i odłamkami pocisków artyleryjskich.

Z tyłu podwozia ciężarówki znajduje się stanowisko broni z wyrzutnią, w tym pojemnik z trzema rzędami ośmiu wyrzutni rakiet. Według rosyjskich źródeł wojskowych może strzelać rakietami o średnicy 220 mm z głowicami termobarycznymi i zapalającymi. Pojazd jest również wyposażony w skomputeryzowany pokładowy system kierowania ogniem, inercyjną nawigację i systemy celowania.

Jak informowaliśmy, pierwsza informacja o nowym systemie została przekazana przez dyrek­tora gene­ralnego spółki NPO „Spław” Nikołaja Makarowca w czasie salonu lot­ni­czego MAKS-2017. NPO „Spław” to część NPK „Tiechmasz”, spółki, która nale­ży do kor­po­ra­cji „Rostiech”. Specjalizuje się ona w produkcji rakiet nie­kie­ro­wa­nych i poci­sków kie­ro­wa­nych do sys­te­mów arty­le­rii polo­wej.

Makarowiec powiedział wówczas, że systemu zostały zamówione w ramach pro­gramu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej w latach 2018 – 2025. Wicemi­ni­ster obrony Rosji Aleksiej Kriworuczko zadeklarował w zeszłym roku, że TOS‑2 spełni w 2020 roku formalne wymogi do rozpoczęcia seryjnej produkcji.

