Zełenski odwiedził Chersoń [+FOTO]

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził w poniedziałek Chersoń na południu kraju – podała agencja Reuters. Miasto zostało wyzwolone po prawie dziewięciu miesiącach okupacji. Chersoń był jedynym centrum obwodu (województwa), które rosyjska armia zdobyła po 24 lutego br.

Wołodymyr Zełenski przemawiał do ukraińskich żołnierzy. Dziękował NATO i innym sojusznikom za wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją. „Idziemy naprzód. Jesteśmy gotowi do pokoju, pokoju dla naszego kraju” – oświadczył, cytowany przez agencję Reuters.

💙💛President Zelensky meets with soldiers and civilians in the main square of liberated #Kherson#Ukraine #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/ns7BFgYzko

— UATV English (@UATV_en) November 14, 2022