Zełenski: dostarczymy Polsce prąd, jeśli utrzymamy kontrolę nad Zaporoską Elektrownią Atomową

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kazał przyspieszyć rekonstrukcję linii przesyłowej z Chmielnickiej Elektrowni Atomowej do Rzeszowa i zakończyć prace w ciągu 3 miesięcy. Zastrzegł, że Ukraina będzie mogła dostarczyć Polsce odpowiednią ilość prądu, pod warunkiem, że utrzyma kontrolę nad elektrownią w Zaporożu.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal zapowiedział, że Ukraina pracuje nad przebudową linii przesyłowej z elektrowni jądrowej Chmielnicki do polskiej podstacji w Rzeszowie, by móc eksportować do Polski dodatkowe 1000 MW energii elektrycznej. W sobotę wieczorem do sprawy odniósł się prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, na zamieszczonym w sieci nagraniu.

„W rozwinięciu wczorajszych uzgodnień z szefem rządu Polski, [Mateuszem] Morawieckim, odbyłem, tak jak mu obiecałem, naradę w sprawie kwestii wsparcia naszych polskich braci w ciągu tej jesieni i zimy, poprzez naszą współpracę energetyczną z Polską” – powiedział Zełenski.

„Poleciłem przyspieszyć rekonstrukcję linii przesyłowej od Chmielnickiej Elektrowni Atomowej do polskiego miasta Rzeszowa (…)” – zaznaczył ukraiński prezydent. Według niego, prace miałyby zostać zakończone w ciągu trzech miesięcy: „Musimy do 8 grudnia zakończyć tę rekonstrukcję i zapewnić Polsce odpowiednią ilość prądu”.

Jednocześnie, Zełenski zastrzegł, że będzie to możliwe „pod warunkiem, że utrzymania przez Ukrainę normalnej kontroli nad Zaporoską Elektrownią Atomową”. Zaznaczmy, że obecnie elektrownia na znajduje się pod kontrolą Rosjan.

„Pracujemy nad niezbędnymi, międzynarodowymi rozwiązaniami w tym zakresie” – dodał prezydent Ukrainy.

Zełenski powiedział również, że polecił rządowi opracować możliwość „pilnego dostarczenia Polsce 100 tys. ton węgla energetycznego już teraz”.

„Na ten czas mamy dostateczną ilość [węgla – red.] dla siebie i możemy pomóc naszym braciom przygotować się do tej zimy” – zaznaczył.

Wcześniej pisaliśmy, że premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że na wniosek strony polskiej Ukraina rozważy otwarcie kontyngentów na eksport 100 tys. ton węgla do Polski we wrześniu. „Ponadto aktywnie przebudowujemy obecnie linię przesyłową z naszej elektrowni jądrowej Chmielnicki do polskiej podstacji w Rzeszowie. Planowaliśmy zakończyć ją do 14 grudnia, ale ponieważ przyspieszyliśmy prace, możemy ją zakończyć tydzień wcześniej. Dzięki temu będziemy mogli eksportować do Polski dodatkowe 1000 MW. Z naszej strony prosimy Polskę o przyczynienie się do rozszerzenia kwot eksportowych w ramach ENTSO-E” – powiedział Szmyhal.

W piątek z wizytą w Kijowie przebywali premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Łotwy Egils Levits, gdzie spotkali się z prezydentem Zełenskim. Ukraiński prezydent poinformował, że politycy omówili kwestie energetyczne. „Jesteśmy zainteresowani tym, aby Ukraina mogła wesprzeć Polskę i zrobimy wszystko, abyśmy w najbliższym czasie mogli znaleźć wyjście z ewentualnego, przyszłego kryzysu energetycznego” – zadeklarował. Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z ukraińskim prezydentem podziękował za gotowość do sprzedaży energii z Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej do Polski.

Unian / Kresy.pl