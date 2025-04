Zakłady Nitro-Chem dostarczą trotyl Amerykanom. Podpisano kolejną umowę o wartości 1,2 mld zł

W środę podpisano umowę na dostawę trotylu pomiędzy bydgoskimi Zakładami Chemicznymi “Nitro-Chem” S.A. a amerykańską firmą Paramount Enterprises International (PEI). Kontrakt jest wart 1,2 mld zł. Polska spółka dostarczy 18 tys. ton trotylu.

Umowa o wartości 1,2 mld złotych dotyczy dostawy 18 tys. ton trotylu do USA w ciągu trzech lat. “Dla nas partnerstwo polsko-amerykańskie jest absolutnie kluczowe” – oświadczył wiceszef MON Cezary Tomczyk podczas konferencji prasowej po podpisaniu umowy.

“Do tej pory, w ciągu ostatnich miesięcy, to my spotykaliśmy się ze Stanami Zjednoczonymi i kupowaliśmy zdolności oraz sprzęt wojskowy. Dziś to my dzielimy się naszymi kompetencjami i sprzedajemy nasze produkty amerykańskiej firmie” – powiedział.

Tomczyk dodał, że Polska jest największym producentem trotylu w NATO. “Zakład Nitro-Chem to miejsce, z którego wszyscy możemy być absolutnie dumni (…) Polska jest głównym dostawcą tego materiału wybuchowego na potrzeby armii Stanów Zjednoczonych. To pokazuje nasz potencjał gospodarczy” – ocenił wiceszef MON.

Wartość podpisanego w środę kontraktu to 1,2 mld złotych. Umowa dotyczy dostawy 18 tys. ton trotylu do USA w ciągu trzech lat.

Nitro-Chem S.A. wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej i jest jednym z największych na świecie producentów materiałów wybuchowych. Produkuje m.in. trotyl, potrzebny do produkcji amunicji. Spółka rozwija swoją obecność na rynkach międzynarodowych. Dotyczy to Stanów Zjednoczonych, jak również m.in. Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Szwecji oraz krajów azjatyckich.

To kolejna umowa polskiej spółki z Amerykanami. W październiku 2023 roku bydgoskie zakłady informowały, że wojska lądowe USA podpisały z nimi wieloletnią umowę. Chodziło wtedy o produkcję amunicji artyleryjskiej dla ukraińskiej armii.

Przeczytaj: Rząd przyjął projekt ustawy. Ma uprościć inwestycje w obronność

Zobacz także: “Roczna produkcja wystarczy na jeden dzień wymiany ognia”. Onet alarmuje ws. stanu produkcji amunicji w Polsce

biznes.interia.pl / Kresy.pl