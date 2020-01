Winnicki apeluje do prezydenta i premiera: trzymajcie Polskę jak najdalej od konfliktu USA-Iran

Poseł Konfederacji i lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki zaapelował do najwyższych władz Polski oraz do MSZ, by zachowali dystans wobec konfliktu amerykańsko-irańskiego.

Robert Winnicki, poseł Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz lider Ruchu Narodowego odniósł się na Twitterze do obecnej sytuacji międzynarodowej w związku z zabiciem przez Amerykanów znanego i bardzo wpływowego irańskiego generała, Kasema Sulejmaniego, kształtującego linię polityki Teheranu w najbardziej zapalnych rejonach Bliskiego Wschodu.

„USA, na osobisty rozkaz Trumpa, zabiły w Iraku jednego z najważniejszych ludzi w irańskim systemie bezpieczeństwa, gen. Ghasema Solejmaniego. Iran podejmie działania odwetowe. Apeluję do Prezydenta Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego i MSZ o to, by trzymali Polskę jak najdalej od tego konfliktu” – napisał Winnicki.

Przypomnijmy, że w nocy z czwartku na piątek Amerykanie dokonali ataku w rejonie lotniska w Bagdadzie, zabijając m.in. znanego i wpływowego dowódcę elitarnych Brygad Al-Kuds Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, gen. Kasema Sulejmaniego, a także Abu Mahdi al-Muhandis, wicedowódcę Ludowych Sił Mobilizacyjnych, czyli szyickiej, irackiej milicji. Zamach przeprowadzono na polecenie prezydenta USA, Donalda Trumpa. Władze Iranu zapowiadają zemstę.

Iracki premier Adel Abdul Mahdi nazwał amerykański nalot w rejonie lotniska w Bagdadzie „aktem agresji na Iran i złamaniem jego suwerenności”. Ostrzegł, że doprowadzi to do wojny w Iraku, a także w regionie i na świecie. Zaznaczył, że USA złamały umowę ws. swojej obecności wojskowej w jego kraju. Z kolei znany iracki duchowny szyicki Muktada al-Sadr ogłosił w piątek rano, że reaktywuje „Armię Mahdiego”.

Jak podała agencja AFP, ambasada USA w Bagdadzie wezwała wszystkich obywateli amerykańskich do natychmiastowego opuszczenia Iraku. Według stacji Sky News, siły amerykańskie w regionie zostały postawione w stan najwyższej gotowości, podobna sytuacja ma mieć miejsce w Iranie.

Solejmani był bardzo wpływową osobistością w Iranie i poza jego granicami, określanym wręcz mianem trzeciej osoby w państwie. Spekulowano też, że mógłby zostać nowym najwyższym przywódcą duchowo-religijnym w Iranie, a w razie kandydowania na prezydenta miał realne szanse na zwycięstwo.

Twitter.com / Kresy.pl