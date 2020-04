Ukraiński rząd może zabronić Ukraińcom opuszczania kraju w czasie epidemii

Projekt zmian w ustawodawstwie przyjęty przez ukraiński rząd daje mu prawo m.in. do czasowego zakazania obywatelom Ukrainy wyjeżdżania z kraju w czasie obowiązywania reżimu kwarantanny, a cudzoziemcom wjazdu do kraju.

W środę ukraiński rząd zatwierdził projekt nowelizacji części ustaw dotyczących ochrony ludności przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. Nowela ma dawać rządowi prawo do zakazania obywatelom Ukrainy wyjeżdżania z kraju w czasie obowiązywania kwarantanny.

„W razie ogłoszenia kwarantanny, Rada Ministrów może podjąć decyzję o tymczasowym ograniczeniu lub zakazie wjazdu na terytorium Ukrainy obywateli zagranicznych i środków transportu z innych krajów (obszarów), w których zarejestrowano szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne, a także o zakazie wyjazdu obywateli Ukrainy za granicę Ukrainy” – napisano w projekcie ustawy.

Dokument ma na celu zapobieganie rozszerzania się epidemii koronawirusa na Ukrainie. W uzasadnieniu napisano, że projekt zobowiązuje osoby podejrzane o zarażenie do udzielenia informacyjnej zgody na wdrożenie środków przeciwepidemicznych i/lub profilaktycznych. Dotyczy to zasadniczo zgody na samoizolację w okresie inkubacji choroby. Poprawki rządowe muszą zostać rozpatrzone przez parlament, kiedy tylko zostaną do niego złożone.

Wczoraj premier Ukrainy Denys Szmyhal przyznał, że restrykcje i podjęte środki dotyczące kwarantanny, obecnie obowiązujące formalnie do 24 kwietnia br., najpewniej zostaną przedłużone do początku maja.

Szmyhal podkreślił, że „Ukraina nie może sobie pozwolić na spędzenie 2 czy 3 miesięcy na kanapie” i gospodarka będzie musiała zostać uruchomiona ponownie. Jednak rozmowy o możliwym poluzowaniu ograniczeń mogą nastąpić dopiero w maju i pod warunkiem, że liczba zakażonych zmniejszy się. Dodał, że doniesienia o rzekomym rozpoczęciu takich działań od 14 kwietnia są nieprawdziwe.

– Podkreślam: w kwietniu nie zniesiemy wprowadzonego reżimu kwarantanny i zostanie on utrzymany do 24 kwietnia, a co bardzo prawdopodobne, zostanie przedłużony do początku maja. W maju, jeśli będzie pozytywna dynamika [zarażeń – red.], uruchomimy gospodarkę według odpowiedniego planu – powiedział premier Ukrainy.

Jak informowaliśmy, tydzień temu ukraiński rząd zatwierdził nowe środki na rzecz zaostrzenia reguł kwarantanny w kraju. Jak poinformował szef resortu infrastruktury, Władysław Kriklij, nie wolno pozostawać w miejscach publicznych bez środków ochrony osobistej, w szczególności bez maseczki. Ponadto, Ukraińcom nie wolno przemieszczać się w grupach liczących więcej niż 2 ludzi, z wyjątkiem sytuacji oficjalnie koniecznych. Dzieci w wieku poniżej 14 lat mogą wychodzić z domów tylko w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych. Nie wolno korzystać z parków (także parków leśnych), placów, plaż – z wyjątkiem wychodzenia pojedynczej osoby ze zwierzęciem domowym. Zabroniono korzystania z boisk, siłowni na powietrzu i placów zabaw, a po ulicach nie wolno przemieszczać się bez dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo lub status specjalny.

W ciągu minionej doby na Ukrainie potwierdzono kolejne 224 przypadki zakażenia SARS-CoV-2. Według stanu na czwartek rano, łączna liczba zarażonych wynosiła 1 892. Jak dotąd zmarło 15 osób. Najwięcej przypadków odnotowano w obwodzie czerniowieckim (302) i w Kijowie (300), a poza tym w obwodach: stanisławowskim (218), tarnopolskim (169), kijowskim (130), winnickim (102), czerkaskim (80) i kirowogradzkim (78).

