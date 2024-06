Ukraińcy już użyli amerykańskiej broni przeciw celom na terytorium Rosji? W sieci opublikowano materiały

Ukraińcy prawdopodobnie już ostrzelali rosyjski Biełgorod amerykańskimi pociskami GMLRS. Ma to związek z zezwoleniem Waszyngtonu na użycie amerykańskiej broni do ataków na terytorium Rosji.

W tym tygodniu USA poinformowały o wydaniu zgody Ukraińcom na atakowanie celów na terytorium Rosji z użyciem amerykańskiej broni. Teren ataków ograniczono do rejonów blisko frontu charkowskiego. Wcześniej USA zabraniały użycia amerykańskiej broni do ataków na całym terytorium Rosji. Opublikowane w sieci materiały wskazują, że tuż po uzyskaniu zgody Waszyngtonu Ukraińcy ostrzelali rejon rosyjskiego miasta Biełgorod dostarczoną przez USA bronią.

Zamieszczone w sieci materiały pokazują fragmenty pocisków, które miały spaść na miasto po ukraińskim ostrzale, które zidentyfikowano jako pozostałości pocisku GMLRS.

“Fragmenty rakiet systemu GMLRS (Guded-Multiple Launch Rocket System) wystrzelonych z M142 HIMARS odkryto dziś rano w kilku lokalizacjach w regionie Biełgorodu w zachodniej Rosji (…) wydaje się, że z obwodu charkowskiego wystrzelono co najmniej 8 rakiet” – wskazał w sobotę na platformie X profil OSINTdefender. Na sprawę zwróciła też uwagę ukraińska agencja prasowa UNIAN.

Pieces of Guided-Multiple Launch Rocket System (GMLRS) Rockets launched from M142 HIMARS have been Discovered in several Locations across the Belgorod Region of Western Russia this morning, following what is believed to have been the First Use by the Ukrainian Armed Forces of… pic.twitter.com/eNm6HSExJw

— OSINTdefender (@sentdefender) June 1, 2024