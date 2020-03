Ukraina ma nowy rząd. Kim jest nowy premier, Denys Szmyhal?

W środę zaprzysiężony został nowy ukraiński rząd. Na jego czele stanął Denys Szmyhal, ekonomista i menedżer, dotychczasowy wicepremier, były gubernator obwodu stanisławowskiego (ukr. iwanofrakiwskiego), w ostatnich latach pracujący dla koncernu energetycznego oligarchy Rinata Achemtowa. Nowy premier Ukrainy pochodzi ze Lwowa, biegle mówi po polsku.

W środę po południu podczas nadzwyczajnego posiedzenia ukraiński parlament przyjął dymisję dotychczasowego premiera Ołeksija Honczaruka ze stanowiska premiera. Odpowiednią rezolucję poparło 353 deputowanych, w tym 240 z partii Sługa Narodu, 20 z Batkiwszczyny Julii Tymoszenko, 18 z frakcji „Za Przyszłość”, 17 z frakcji „Dowira” (pol. Zaufanie) i 19 niezależnych deputowanych. Nie było głosów przeciw, 49 posłów wstrzymało się. Członkowie partii Europejska Solidarność byłego prezydenta Petra Poroszenki i partii Hołos nie głosowali. Jednocześnie, wraz z dymisją premiera, odwołany został cały ukraiński rząd.

Później deputowani zaakceptowali wniosek prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczący nominowania na nowego premiera Denysa Szmyhala, dotychczasowego wicepremiera. Przyjęto go głosami 291 deputowanych z 405 obecnych na sali obrad. „Za” było 242 posłów proprezydenckiej partii Sługa Narodu, 18 z frakcji „Za Przyszłość” i 17 z frakcji „Dowira”, a także 14 niezależnych parlamentarzystów. Szmyhala nie poparł nikt z partii Platforma Opozycyjna-Za Życiem, Batkiwszczyna, Europejska Solidarność i Hołos. 59 deputowanych zagłosowało przeciw, 46 wstrzymało się od głosu, a 9 nie głosowało.

W kolejnym głosowaniu zatwierdzono też skład nowego rządu premiera Szmyhala, głosami 277 deputowanych, przy czym na sali obrad zarejestrowanych było 281 deputowanych. Nowy rząd poparła partia Sługa Narodu, a także frakcje „Za Przyszłość” i „Dowira”, a także grupa 15 niezależnych deputowanych. Pozostałe partie nie wzięły udziału w głosowaniu.

Dotychczasowy szef ukraińskiej dyplomacji Wadym Prystajko został wicepremierem ds. integracji euroatlantyckiej. Kolejnymi wicepremierami zostali: Ołeksij Renizkow (jednocześnie minister ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych) i Mychajło Fedorow (zachował stanowisko). Szefem MSW pozostał Arsen Awakow, ministrem infrastruktury Władysław Kryklij, ministrem sprawiedliwości – Denys Maluśka.

Nowymi szefami resortów zostali: Serhij Besaara (minister ds. weteranów), Illja Jemec (minister zdrowia), Maryna Łazebna (minister polityki społecznej), Ihor Umanśkij (minister finansów), Ołeksij Czernyszow (minister ds. rozwoju społeczności i terytoriów) oraz Ołeh Nemczynow jako minister w gabinecie ministrów. Ministerstwo kultury, młodzieży i sportu zostało podzielone – dotychczasowy szef całego resortu, Wołodymyr Borodiańskij został ministrem kultury, a Wadym Gutzeit (wzgl. Gutcajt) objął resort młodzieży i sportu.

Nowym szefem MSZ został dotychczasowy wicepremier ds. integracji z UE i NATO, Dmytro Kuleba, a nowym ministrem obrony Andrij Taran. Obaj zostali wybrani głosami partii Sługa Narodu oraz frakcji „Za Przyszłość” i „Dowira”. Wieczorem premier Szmyhal wraz z członkami nowego rządu zostali zaprzysiężeni.

Kim jest Denys Szmuhal?

44-letni Denys Szmyhal, nowy szef ukraińskiego rządu, pochodzi ze Lwowa. Biegle zna język angielski, a także język polski. Jest żonaty, ma dwie córki. Mieszkał we Lwowie. Z wykształcenia jest ekonomistą (ukończył Politechnikę Lwowską, studiował też za granicą, m.in. w Kanadzie) i kandydatem nauk ekonomicznych. Później pracował w lwowskich firmach, w tym na stanowiskach kierowniczych. Potem pracował w Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, był m.in. wicedyrektorem departamentu głównego ds. przychodów. Po EuroMajdanie pracował dla sieci Lwiwchołod, w której został dyrektorem generalnym. W 2014 roku kandydował też bez powodzenia do ukraińskiego parlamentu.

Od 2017 pracował w sektorze energetycznym, dla koncernu DTEK. Na początku 2018 roku Szmyhal został dyrektorem elektrowni Bursztyn w obwodzie stanisławowskim (ukr. iwano-frakiwskim), największym w regionie dostawcy energii elektrycznej. Należy ona do Zachidenergo, której głównym udziałowcem jest koncern DTEK znanego oligarchy Rinata Achmetowa. Według deklaracji podatkowej, w 2018 roku zarobił pracując w DTEK 3,5 mln hrywien. Rok później zadeklarował blisko 3,4 mln hrywien dochodów z trzech miejsc pracy (administracja obwodu iwano-frakiwskiego, DTEK Zachidenergo i DTEK Schidenergo).

Z powodu pracy dla koncernu należącego do Achmetowa, jak pisze Ukraińska Prawda, w ukraińskich mediach niejednokrotnie nazywano go „człowiekiem Achmetowa”. Sam Szmyhal w wywiadach twierdził, że nie zna się z Achmetowem osobiście, a widział go tylko w telewizji. Zaznaczał też, że stanowiska w DTEK uzyskał w wyniku otwartych konkursów.

W sierpniu 2019 roku został mianowany nowym gubernatorem obwodu stanisławowskiego (ukr. iwano-frakiwskiego), a w lutym br. został wicepremierem oraz ministrem rozwoju społeczności lokalnych. Latem ub. roku Szmyhal był też poważnie rozważany jako kandydat na gubernatora obwodu lwowskiego.

Podczas przemówienia w parlamencie Szmyhal obiecywał m.in. kontynuowanie prowadzonych na Ukrainie reform. Wśród priorytetów wymienił decentralizację, sprzyjanie inwestycjom, poprawę usług medycznych, a także rozbudowę sektorów przemysłowego i rolnego. Zapowiedział również, że będzie realizował zadania wyznaczone przez prezydenta.

Część komentatorów na Ukrainie uważa, że nowy ukraiński rząd został sformowany z wyraźnym udziałem ludzi w różnym stopniu związanych z oligarchami, przede wszystkim Rinatem Achmetowem i Wiktorem Pinczukiem. Wskazywano, że są to m.in. osoby, które zdobywały doświadczenie pracując w należących do oligarchów koncernów, jak Szmyhal. Według tych komentatorów, nowy rząd na Ukrainie to swego rodzaju „nowy pakt Zełenskiego z oligarchami”, którzy w zamian za swego rodzaju nietykalność (np. w kwestiach demonopolizacji czy konkurencyjności, a także karną) pozwalają mu na zachowanie względnej kontroli nad całym kraje,

