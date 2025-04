Ukraina i USA podpisały memorandum w sprawie współpracy przy eksploatacji surowców mineralnych

W czwartek Kijów i Waszyngton podpisały memorandum stanowiące pierwszy krok do zawarcia umowy dotyczącej rozwoju zasobów mineralnych na Ukrainie. Dokument ma otworzyć drogę do szerszego partnerstwa gospodarczego i powołania funduszu inwestycyjnego na rzecz odbudowy Ukrainy.

W czwartek Ukraina poinformowała o podpisaniu z Stanami Zjednoczonymi memorandum, które stanowi wstępny etap w kierunku zawarcia porozumienia dotyczącego rozwoju zasobów mineralnych na Ukrainie. Inicjatywa została przedstawiona przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Jak przypomniano, pierwotnie obie strony miały podpisać umowę o współpracy w zakresie zasobów naturalnych już w lutym. Została ona jednak opóźniona po spotkaniu w Gabinecie Owalnym, podczas którego – według doniesień – doszło do spięcia między Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. „Z radością ogłaszamy podpisanie porozumienia z naszymi amerykańskimi partnerami” – przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych Julia Swyrydenko, pierwsza wicepremierka Ukrainy i minister gospodarki.

Zobacz też: Trump zapowiada podpisanie umowy z Ukrainą ws. wydobycia minerałów

Według Swyrydenko, podpisane memorandum ma utorować drogę do zawarcia szerszego porozumienia o partnerstwie gospodarczym oraz powołania funduszu inwestycyjnego przeznaczonego na odbudowę Ukrainy.

Do podpisania dokumentu doszło po działaniach podjętych przez władze w Kijowie, mających na celu odbudowę relacji z Waszyngtonem po wcześniejszym incydencie. Ukraińscy urzędnicy wskazują, że porozumienie w sprawie surowców jest elementem tych starań. „Mamy umowę dotyczącą surowców mineralnych, która – jak sądzę – zostanie podpisana w czwartek” – powiedział wcześniej prezydent Trump dziennikarzom w Białym Domu.

Trump od początku opowiadał się za zawarciem porozumienia zapewniającego Stanom Zjednoczonym uprzywilejowany dostęp do ukraińskich zasobów naturalnych oraz kluczowych surowców. W jego ocenie, miałaby to być forma rekompensaty za udzieloną Ukrainie pomoc wojskową za czasów prezydentury Joe Bidena.

Sekretarz Skarbu USA, Scott Bessent, towarzyszący Trumpowi w Gabinecie Owalnym, poinformował: „Wciąż pracujemy nad szczegółami. Podpisanie może nastąpić do przyszłego piątku. To w zasadzie to, co uzgodniliśmy wcześniej”. Dodał również, że „gdy prezydent był tutaj, mieliśmy memorandum o porozumieniu. Przeszliśmy od razu do dużej umowy, i myślę, że to 80-stronicowy dokument – właśnie to podpiszemy”.

Biały Dom nie udzielił szczegółowych informacji dotyczących zawartości ani dokładnego terminu podpisania ostatecznego porozumienia. Zełenski zapowiedział, że memorandum może zostać podpisane również w formie zdalnej. „To memorandum intencyjne. Mamy pozytywne, konstruktywne intencje” – powiedział dziennikarzom w Kijowie, podkreślając, że propozycja jego podpisania przed zawarciem kompleksowej umowy, która wymagać będzie ratyfikacji przez ukraiński parlament, wyszła ze strony USA.

Wcześniej Swyrydenko stwierdziła, że memorandum jest pierwszym krokiem do formalnego odnotowania znaczącego postępu w rozmowach między Kijowem a Waszyngtonem.

Kresy.pl/Reuters