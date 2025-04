Prezydent kieruje ustawę o mowie nienawiści do Trybunału Konstytucyjnego

Nowelizacja kodeksu karnego, rozszerzająca katalog przestępstw z nienawiści, została skierowana przez prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Prezydenta wyraziła poważne zastrzeżenia co do zgodności ustawy z konstytucją, wskazując m.in. na zagrożenie dla wolności wypowiedzi.

W czwartek kancelaria prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej nowelizację Kodeksu karnego, uchwaloną przez Sejm 6 marca. Nowelizacja, określana jako tzw. ustawa o mowie nienawiści, rozszerza katalog przestępstw z nienawiści o cztery nowe przesłanki: wiek, płeć, niepełnosprawność oraz orientację seksualną.

Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka wskazała, że prezydent nie miał innego wyjścia. „To zła ustawa, budząca bardzo poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucją” – powiedziała w Polsat News. Jak podkreśliła: „Jeżeli się źle pisze ustawy i próbuje się narzucać ustawami karnymi ideologię; jeżeli się to źle formułuje, nieprecyzyjnie, w taki sposób, że narusza się bardzo istotną wolność, jaką jest wolność wypowiedzi, to pan prezydent nie miał wyjścia”.

Paprocka odniosła się również do zarzutów, jakoby Pałac Prezydencki nie traktował poważnie problemów osób z niepełnosprawnościami, osób LGBT oraz kobiet. „Wręcz przeciwnie, to pan prezydent jest osobą, która chce pomagać osobom z niepełnosprawnościami” – zaznaczyła, przypominając, że prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami. Dodała także: „Czy naprawdę nasz rząd wierzy w to, że problemy osób z niepełnosprawnościami rozwiąże nowelizacja Kodeksu karnego? Przecież to jest żart”.

Według Paprockiej przepisy nowelizacji są nieprecyzyjne i trudne do jednoznacznego zinterpretowania. „Co to znaczy dyskryminacja ze względu na wiek? (…) Każdy z nas ma jakiś wiek. To jak tutaj wyodrębnić tą mniejszość, tą grupę (…) która miałaby być z tego względu dyskryminowana? Ta ustawa jest w taki sposób sformułowana, że albo będzie każdą wypowiedź można było kwalifikować jako naruszenie Kodeksu karnego, a w konsekwencji karać” – zaznaczyła.

W uzasadnieniu skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego prezydent wskazał, że zaskarżone przepisy mogą być niezgodne z zasadą określoności prawa oraz mogą naruszać konstytucyjnie gwarantowaną wolność wypowiedzi. „Ograniczenie wolności wypowiedzi będące efektem wprowadzonej nowelizacji może mieć bardzo doniosłe skutki społeczne, w szczególności z punktu widzenia debaty publicznej i wpływać hamująco na jej rozwój, dlatego też korzystający z tej wolności mogą mieć wątpliwości, gdzie kończy się ich prawo, a gdzie zaczyna odpowiedzialność za popełnienie czynu zabronionego” – brzmi fragment uzasadnienia opublikowanego przez Kancelarię Prezydenta.

Jak zaznaczyła Paprocka, dalsze losy ustawy zależą teraz od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

