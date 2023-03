UE potępia zatrzymanie dziennikarza The Wall Street Journal w Rosji

Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Josep Borrell potępił w piątek zatrzymanie przez Rosję reportera The Wall Street Journal Evana Hershkovicia.

Na swoim oficjalnym koncie na Twitterze Borrell podkreślił, że dziennikarze powinni mieć możliwość swobodnej pracy.

„UE potępia zatrzymanie Evana Hershkovicia, dziennikarza i obywatela USA, w Rosji. Dziennikarze powinni móc swobodnie wykonywać swój zawód i zasługiwać na ochronę” – powiedział Borrell.

Podkreślił, że poprzez zatrzymanie dziennikarza władze rosyjskie ponownie demonstrują systematyczne lekceważenie wolności mediów.

The EU condemns the detention of @evangershkovich, a journalist and U.S. citizen, in Russia.

Journalists must be allowed to exercise their profession freely and deserve protection.

The Russian authorities demonstrate yet again their systematic disregard for media freedom.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 30, 2023