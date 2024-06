Tusk: Polska będzie miała jeden z rozstrzygających głosów w kwestii bezpieczeństwa naszych granic

Polska będzie miała w UE jeden z rozstrzygających głosów, jeśli chodzi o kwestie obrony, rozszerzenia, sąsiedztwa i bezpieczeństwa naszych granic – oświadczył we wtorek premier Donald Tusk.

Premier Donald Tusk wypowiadał się we wtorek na warszawskim lotnisku, po powrocie z nieformalnego szczytu Rady Europejskiej. Wyraził opinię, że europejscy przywódcy chcą wspierać inicjatywy, które zwiększają ochronę naszych państw.

“Jest pełna zgoda co do tego, żeby wesprzeć inicjatywę premiera Grecji i moją, żeby Europa wspólnie budowała żelazną kopułę na polskim niebie. Do naszej inicjatywy na wschodniej granicy, a więc do Tarczy Wschód dołączą najprawdopodobniej w najbliższych dniach także inne kraje, w tym kraje bałtyckie. I to też będzie projekt wspierany przez Unię Europejską” – oświadczył szef rządu.

Zadeklarował, że od momentu, kiedy ukonstytuuje się nowa Komisja Europejska, Polska będzie miała jeden z decydujących głosów w kwestiach obronności i sąsiedztwa.

“Jeszcze dzisiaj nie powiem państwu, jak będzie wyglądał rozkład tych ‘portfeli’ w Komisji Europejskiej. Ale uzyskałem ze wszystkich stron zapewnienie, że Polska będzie miała jeden z rozstrzygających głosów, jeśli chodzi o kwestie dla nas tak ważne, jakimi są obrona, rozszerzenie i sąsiedztwo. I co za tym idzie także bezpieczeństwo naszych granic” – powiedział.

Szef rządu poruszył też kwestię incydentu, do którego doszło 14 czerwca w Osinowie Dolnym, gdzie niemiecka Policja pozostawiła pięcioosobową rodzinę Afgańczyków, której wcześniej odmówiono wjazdu na teren Niemiec.

Poinformował, że Olaf Scholz zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia sprawy. Premier miał zaznaczyć w rozmowie kanclerzem, że takie sytuację nie mogą mieć miejsca.

“Strona Niemiecka przeprosiła za działanie niezgodne z procedurami. Ważny gest, ale powiedziałem kanclerzowi, że takie sytuacje nie mogą mieć miejsca. Kanclerz Scholz zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia tej sprawy. Będziemy pracowali wspólnie na rzecz powstrzymania nielegalnej migracji” – Donald Tusk.

