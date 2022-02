Turcja zamyka Morze Czarne dla rosyjskich okrętów

Dzisiaj upoważniłem Departament Obrony do udzielenia dodatkowych 350 mln dol. natychmiastowej pomocy wojskowej Ukrainie, aby pomóc w obronie przed niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją ze strony Rosji - przekazał Blinken w sobotę na Twitterze.

Today I authorized the @DeptofDefense to provide an additional $350 million in immediate military assistance to Ukraine to help defend itself from Russia’s unprovoked and unjustified war. #UnitedWithUkraine