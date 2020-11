Sztab wyborczy Bidena o obiekcjach Trumpa: to teatr polityczny

Sztab wyborczy kandydata Demokratów na prezydenta Joe Bidena próbuje oddalić liczne prawne obiekcje prezydenta Trumpa, które kwestionują stan dotychczas zliczonych głosów – poinformował w czwartek Washington Examiner.

Jak poinformował portal Washington Examiner, sztab wyborczy Joe Bidena próbuje uporać się z prawnymi obiekcjami prezydenta Donalda Trumpa.

Główny doradca prawny zespołu Bidena, Bob Bauer, w szczególności odrzucił skargi Trumpa w Georgii, Michigan i Pensylwanii i nazwał je „teatrem politycznym”, jego zdaniem Trump szerzy dezinformacje.

„Te pozwy nie muszą być uzasadnione”, powiedział. „Ma to na celu stworzenie im okazji, aby przekazać fałszywe informacje o tym, co się dzieje w procesie wyborczym”.

Bauer, były doradca w Białym Domu podczas prezydentury Baracka Obamy, rozmawiał z dziennikarzami podczas porannej odprawy w czwartek.

„Wszystko to ma na celu stworzenie dużej chmury, której nikt nie może przejrzeć – jest to nadzieją kampanii Trumpa. Ale nie jest to bardzo gruba chmura” – powiedział. „Widzimy przez nią. Sądy i urzędnicy wyborczy też”.

Sztab Trumpa zaangażował się w szereg działań prawnych, które mają zwiększyć szanse prezydenta i poddać w wątpliwość wyniki wyborów. Złożono wnioski o przeliczenie głosów w Wisconsin, gdzie z przewagą zaledwie 20 tys. głosów wygrał Biden i złożono pozwy o zaprzestanie liczenia głosów nadchodzących pocztą w Pensylwanii, Michigan i Georgii. Zapowiedziano też podjęcie kroków prawnych w Nevadzie. „Dosłownie sprawdzimy każdą kartę do głosowania” – powiedział rzecznik kampanii Trumpa Jason Miller.

Od środy Trump na Twitterze przekonuje, że podczas liczenia głosów dochodzi do oszustw wyborczych na jego niekorzyść. „Rośniemy WIELCY, ale oni próbują UKRAŚĆ wybory. Nigdy im na to nie pozwolimy. Głosów nie można oddawać po zamknięciu lokali!” – napisał. Ten jak i wiele innych tweetów amerykańskiego prezydenta został ukryty przez Twittera jako „treści, które mogą wzbudzać kontrowersje lub wprowadzać w błąd”. Zobaczenie ukrytych tweetów jest możliwe dopiero po wejściu na profil Trumpa i ich wyświetleniu.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

W czwartek Trump zapowiedział zaskarżenie wyników wyborów we wszystkich stanach, które „ostatnio”, a więc zapewne podczas liczenia głosów, zostały „odbite” przed Bidena.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof – just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Kresy.pl/Washington Examiner