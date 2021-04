Świnoujście: Na okręty desantowe załadowano Rosomaki [+FOTO]

W środę 8. Flotylla Obrony Wybrzeża poinformowała, że na okręty transportowo-minowe załadowany został sprzęt oraz żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej. „W ramach wspólnych ćwiczeń Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych zostaną oni przetransportowani do portu w Szczecinie. Transport żołnierzy na polskich okrętach to doskonały przykład na łączenie i wykorzystywanie wspólnych zdolności bojowych” – podano.

W środę na pokłady ORP Kraków oraz ORP Poznań ze składu 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych załadowano kilkanaście pojazdów wojskowych w tym dziesięć pojazdów KTO Rosomak oraz zaokrętowano kilkudziesięciu żołnierzy.

W komunikacie podkreślono, że głównym celem tego typu treningów jest praktyczne sprawdzenie możliwości oraz wariantów załadunku techniki wojskowej na okręt. Doskonalona jest metodyka wprowadzania pojazdów na ich pokład, a także procedury związane z bezpieczeństwem operacji transportowych.

„O ile dla marynarzy jest to rutynowe zadanie, o tyle dla żołnierzy Wojsk Lądowych jest to nowe doświadczenie. Po zaparkowaniu pojazdów załoga zabezpieczyła sprzęt odpowiednio do morskiej podróży, zaokrętowani żołnierze musieli zaś zapoznać się z okrętem, poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące na pokładzie oraz przejść podstawowe szkolenie z zakresu ratownictwa morskiego. Jest to również doskonała okazja do współpracy pomiędzy siłami wchodzącymi w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia oraz jednostkami największego związku taktycznego w regionie 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej przed realizacją przyszłych zadań” – napisano.

