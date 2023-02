Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy [+VIDEO]

Prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski spotkali się w czwartek Rzeszowie.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski spotkali się w czwartek Rzeszowie. Prezydent Zełenski zrelacjonował swoją ostatnią aktywność dyplomatyczną w Brukseli i innych stolicach europejskich; rozmowy dotyczyły też bezpieczeństwa w regionie.

Jak podkreślił Szef BPM Marcin Przydacz, spotkanie Prezydentów Polski i Ukrainy odbyło się w czwartek późnym wieczorem i trwało ponad dwie godziny.

„Prezydent Zełenski zrelacjonował Panu Prezydentowi swoją ostatnią aktywność dyplomatyczną i szereg spotkań w Brukseli i innych stolicach europejskich. Rozmowa dotyczyła także planowanych przyszłych aktywności dyplomatycznych pana prezydenta i budowania agendy przed zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie. W przyszłym tygodniu pan prezydent Andrzej Duda spotka się z Sekretarzem Generalnym NATO, więc ta wymiana opinii i informacji między prezydentem Polski i Ukrainy w kontekście tych aktywności jest tutaj bardzo ważna” – powiedział prezydencki minister.

„Panowie Prezydenci omówili także aktualną sytuację na froncie i sytuację bezpieczeństwa w naszym regionie oraz konieczność dalszych wspólnych działań na rzecz wsparcia militarnego dla walczących z rosyjską agresją Ukrainy. Rozmowa dotyczyła także tematyki sankcji. Prezydent Zełenski podziękował panu prezydentowi Dudzie za wsparcie jakiego Polska udziela Ukrainie, w tym także za opiekę nad milionami ukraińskich uchodźców” – dodał szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Jak poinformował portal Ukrinform, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w środę Pałacu Buckingham z królem Wielkiej Brytanii Karolem III. Brytyjski monarcha spotkał się z Zełenskim w Pałacu Buckingham po raz pierwszy od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę pod koniec lutego ubiegłego roku.

Wcześniej, podczas przemówienia w Westminster Hall podczas wizyty w Wielkiej Brytanii, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Zachód do dostarczenia Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu, które mają zmusić do całkowitego opuszczenia terytorium Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia do brytyjskich parlamentarzystów mówił: „Wiemy, że zwycięży wolność. Wiemy, że Rosja przegra i wiemy, że zwycięstwo zmieni świat, a to będzie zmiana, która była potrzebna od dawna” – podkreślił Zełenski.

Według niego Londyn wraz z Kijowem zmierza do „najważniejszego zwycięstwa w naszym życiu. To będzie zwycięstwo nad samą ideą wojny” – podkreślił.

Zełenski przekonywał, że Ukraina osiągnęła już znaczące wyniki i wniosła wielki wkład w globalną architekturę bezpieczeństwa.

⚡️⚡️Footage of the meeting between President of Ukraine Volodymyr Zelensky and King Charles III of Great Britain pic.twitter.com/AMfZQo6Ip5

— War Monitor (@WarMonitors) February 8, 2023