Sondaż IBRiS dla WP: przewaga Zjednoczonej Prawicy topnieje

W najnowszym sondażu IBRiS wykonanym dla Wirtualnej Polski Koalicja Obywatelska zbliżyła się do Zjednoczonej Prawicy na 5 punktów procentowych.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby w nich 36 proc. wyborców – wynika z sondażu IBRiS wykonanego dla Wirtualnej Polski w dniach 6-7 sierpnia br. Koalicja Obywatelska uzyskałaby 31 proc. Oznacza to, że w ciągu dwóch tygodni największe ugrupowanie opozycyjne odrobiło do lidera sondażu prawie 8 pkt. procentowych.

Ostatnie miejsce na podium zajęłaby Lewica z 9,7 proc. poparciem. Do Sejmu dostałyby się także Konfederacja (6,7 proc.) oraz PSL-Koalicja Polska (5 proc.). Niezdecydowanych pozostawało 12,2 proc. ankietowanych.

Gdyby w wyborach wystartował ruch Szymona Hołowni „Polska 2050”, wyniki wszystkich pozostałych ugrupowań byłyby niższe. Zjednoczona Prawica uzyskałaby 34,3 proc., a Koalicja Obywatelska 27,1 proc. Ruch Hołowni, na który swój głos chciałoby oddać 11,7 proc. ankietowanych, strąciłby Lewicę na piąte miejsce z 5,6-procentowym poparciem. „Polskę 2050” i Lewicę przedzieliłaby Konfederacja (6,1 proc.). PSL-Koalicja Polska nie dostałaby się do Sejmu uzyskując tylko 2,8 proc. Co ciekawe, w tym układzie liczba niezdecydowanych pozostała na podobnym poziomie (12,3 proc.).

Udział w wyborach z pewnością wzięłoby 36,5 proc. ankietowanych. „Raczej” poszłoby do urn 21 proc. W sumie daje to 57,5 proc. chętnych do wzięcia udziału w wyborach – o 2,5 pkt. proc. mniej niż przed dwoma tygodniami. „Raczej nie” poszłoby do urn 13,2 proc. uczestników sondażu. 27,3 proc. jest pewnych, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu. Nie miało zdania 2 proc.

Kresy.pl / wp.pl