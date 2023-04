Sondaż: 38% Ukraińców przebywających obecnie w Polsce nie planuje powrotu na Ukrainę

38% Ukraińców, którzy opuścili kraj z powodu wojny, planuje pozostać w Polsce i nie wracać na Ukrainę. Kolejne 7% Ukraińców planuje przenieść się z Polski do innego kraju i tam osiedlić.

Jak poinformował w środę portal Censor.Net, 38% Ukraińców, którzy opuścili kraj z powodu wojny, planuje pozostać w Polsce i nie wracać na Ukrainę. Kolejne 7% Ukraińców planuje przenieść się z Polski do innego kraju i tam osiedlić.

Świadczą o tym dane z marcowego badania przeprowadzonego przez agencję pracy Gremi Personal. Należy zauważyć, że w październiku 2022 r. agencja przeprowadziła podobne badanie. W tym czasie tylko 17% Ukraińców planowało pozostać w Polsce i nie wracać na Ukrainę.

W marcu 55% Ukraińców w Polsce potwierdziło, że planuje powrót na Ukrainę. Większość z nich – 82% – powróci dopiero po zakończeniu wojny.

Pół roku temu 26,5% Ukraińców, którzy zdecydowali się definitywnie wrócić do domu, zadeklarowało, że zrobi to po wojnie. 22,4% planowało wyjazd do domu w ciągu najbliższych trzech miesięcy, 35% przygotowywało się do pozostania w Polsce przynajmniej przez rok.

„Niektórzy nie mają dokąd wracać, głównie ludzie ze wschodniej i południowej części Ukrainy, których domy zostały zniszczone przez rosyjskich okupantów. Wielu już się zaadaptowało w Polsce, dostało pracę i posłało swoje dzieci do polskich szkół. Niektóre kobiety zbudowały związki z Polakami i już nie chcą się rozwodzić” – skomentowała wyniki marcowego sondażu Anna Jobolda, dyrektor działu rekrutacji Gremi Personal.

Agencja zwraca też uwagę, że ważnym czynnikiem wpływającym na plany Ukraińców o pozostaniu jest otwieranie ukraińskich biznesów w Polsce.

Od drugiej połowy ubiegłego roku w Polsce otworzyło się ponad 10 tysięcy ukraińskich firm, które zatrudniają Ukraińców. Część wysoko wykwalifikowanych fachowców, których po przeprowadzce zmuszono do pracy dorywczej, skorzystała z okazji, by objąć dobre stanowiska i otrzymać polskie pensje – informuje portal.

Według marcowego sondażu tylko 10% Ukraińców nie chce uczyć się języka polskiego, kolejne 10% potwierdziło, że zna już ten język prawie doskonale, 30% potrafi swobodnie się porozumiewać, a 50% jest w trakcie nauki, ale przyznać, że jest to dla nich trudne.

Kresy.pl/Censor