“Śmierdzące szczury” – Miedwiediew znów uderza w Polskę

Ukraina jest pełna polskich najemników, których należy bezwzględnie eksterminować jak śmierdzące szczury – stwierdził były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. “Nie widzę żadnego sensu w utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych z Polską” – dodał.

W sobotę władze Warszawy poinformowały o przejęciu budynku szkoły, należącej do ambasady Rosji. Moskwa krytykuje działania strony polskiej. Do sprawy odniósł się także były prezydent Rosji, wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. “Nie widzę żadnego sensu w utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych z Polską. To państwo dla nas nie powinno istnieć, dopóki są tam absolutni rusofobowie u władzy, a polscy najemnicy znajdują się na Ukrainie” – napisał w sobotę na Twitterze. Jego zdaniem “ci ostatni muszą być bezlitośnie eksterminowani jak śmierdzące szczury”.

Jego wpis został usunięty – prawdopodobnie przez administrację Twittera.

W ubiegłym tygodniu były prezydent Rosji stwierdził, że “Polacy znów marzą o przywróceniu unii międzypaństwowej z Ukrainą i odrodzeniu upadłego imperium, Rzeczypospolitej Polski i Litwy, <<od morza do morza>>”. Ocenił, że Polacy nie mają “zdolności intelektualnych do stworzenia realnego obrazu przyszłości i żyją swoją reputacja <<kraju pogrążonego w przeszłości>>”. Według niego polityka Warszawy “czerpie inspirację z map sprzed 400 lat, kiedy to część dzisiejszej Ukrainy należała jeszcze do niej”.

Niedawno Miedwiediew napisał, że w razie wojny Rosji z NATO Polska „zniknie”. Premiera Mateusza Morawieckiego nazwał “niedorozwiniętym idiotą”.

Zobacz także: Miedwiediew twierdzi, że Polska, Węgry i Rumunia marzą o “cichym podziale Ukrainy”

Zgodnie z decyzją sądu, władze Warszawy przejęły należącą do Ambasady Rosji nieruchomość, w której mieściła się szkoła dla dzieci dyplomatów.

Władze w Moskwie protestują przeciwko decyzji polskiego sądu. Rosyjskie MSZ w oświadczeniu zapowiedziało, że „tak bezczelny krok Warszawy, wykraczający poza cywilizowane stosunki międzypaństwowe”, nie pozostanie bez stanowczej odpowiedzi i konsekwencji „dla polskich władz i interesów Polski w Rosji”. Moskwa uznaje działania strony polskiej za naruszenie Konwencji Wiedeńskiej.

Czytaj także: Rosjanie odmówili wydania ośrodka wypoczynkowego nad Zalewem Zegrzyńskim

Kresy.pl