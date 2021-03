Słowacja podpisała z Izraelem umowę na zakup radarów

Słowacja kupi 17 radarów z Izraela – poinformował portal Spectator. Oba kraje podpisały w czwartek umowę na zakup nowych systemów radarowych dla słowackich sił zbrojnych.

Jak poinformował portal Spectator, Słowacja kupi 17 radarów z Izraela, oba kraje podpisały w czwartek umowę na zakup nowych systemów radarowych dla słowackich sił zbrojnych. W ramach umowy zawarto również porozumienie o współpracy przemysłowej.

„To ważny dzień dla bezpieczeństwa i obrony Słowacji” – powiedział minister Jaroslav Naď, cytowany przez agencję prasową TASR. „Nowe radary dla naszych sił powietrznych są naprawdę koniecznością ze względu na alarmujący stan techniczny obecnych. Dlatego bardzo się cieszę, że nowa technologia, o której od dziesięcioleci mówiono, w końcu stanie się rzeczywistością”.

Słowacja zapłaci 148,2 mln euro za nowe systemy radarowe. Minister obrony Jaroslav Naď (OĽaNO) ogłosił porozumienie na konferencji prasowej. Sprzęt radarowy zastąpi 24 starsze urządzenia.

Minister podkreślił, że Słowacka Partia Narodowa (SNS) planowała zakup radarów za 155 mln euro. Twierdzi, że na samej umowie zaoszczędzili 6,89 mln euro.

Ponadto dyrektor ds. uzbrojenia Józef Zekucia wraz ze swoim zespołem zdołali wynegocjować ze stroną izraelską dodatkowe materiały o wartości 4,88 mln euro, które Słowacja otrzymała za darmo w ramach kontraktu.

Minister stwierdził, że z 148,2 mln euro przeznaczonych na zakup nowych urządzeń radarowych 44 460 000 euro trafi do słowackiego przemysłu obronnego. Głównym podwykonawcą będzie państwowa firma zajmująca się naprawami samolotów Letecké Opravovne Trenčín (LOT), do której bezpośrednio trafi 27,6 mln euro.

Signed 📝

Together with @Israel_MOD IAI will deliver 17 radars to the Slovak government

🇸🇰🤝🇮🇱

the deal is valued at approx. 148 mil. EUR https://t.co/HkjxGOJDij pic.twitter.com/gRUZ9iJUNK

— Israel Aerospace Industries (@ILAerospaceIAI) March 25, 2021