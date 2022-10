Sławomir Mentzen wybrany nowym prezesem partii KORWiN

Podczas sobotniego kongresu partii KORWiN Sławomir Mentzen został wybrany nowym prezesem ugrupowania. Partia KORWiN wchodzi w skład Konfederacji.

Sobotni kongres partii KORWiN został zorganizowany pod hasłem „Nowa nadzieja”. Nowym prezesem partii został ekonomista Sławomir Mentzen. Wiceprezesami zostali poseł Konrad Berkowicz i Bartłomiej Pejo.

Poprzedni prezes partii Janusz Korwin-Mikke zaprzeczył kilka dni temu plotkom, jakoby planował ubiegać się o dalsze przewodzenie formacji. „Jakiś amok! Podobno wśród polityków krążą plotki, że ja po to od pół roku szykuję zmianę na stanowisku Prezesa i organizuję Kongres – by tego nie zrobić! Otóż ja mam 80 lat, do wielu rzeczy się jeszcze nadaję, ale na prezesa kandydować NIE BĘDĘ – bo od tego są młodsi i żwawsi!” – oświadczył, cytowany przez portal Do Rzeczy.

Do tej pory Sławomir Mentzen pełnił funkcję wiceprezesa partii KORWiN.

„Gratulacje dla Sławomira Mentzena, nowego lidera partii KORWiN! Zmiana pokoleniowa dokonała się niemal jednogłośnie, a ustępujący Janusz Korwin-Mikke otrzymał brawa i podziękowania w dobrym stylu” – napisał na Twitterze poseł Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy, Konfederacja).

Gratulacje dla @SlawomirMentzen – nowego lidera @Partia_KORWiN! Zmiana pokoleniowa dokonała się niemal jednogłośnie, a ustępujący @JkmMikke otrzymał brawa i podziękowania w dobrym stylu👌🏻 — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) October 15, 2022

