Sekretarz Generalny ONZ: Na świecie panuje największy kryzys humanitarny od zakończenia II wojny światowej

Organizacja Narodów Zjednoczonych potrzebuje 35 miliardów dolarów, aby odpowiedzieć na największy kryzys humanitarny od czasów drugiej wojny światowej, powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w oświadczeniu w środę.

„Ten rok 2020 był rokiem innym niż wszystkie. Konflikt, zmiany klimatyczne i COVID-19 stworzyły największe wyzwanie humanitarne od czasów drugiej wojny światowej” – powiedział. „Liczba osób zagrożonych głodem podwoiła się. Setki milionów dzieci nie uczęszcza do szkoły. Poziom skrajnego ubóstwa wzrósł po raz pierwszy od 22 lat”.

„Musimy zmobilizować się, aby wesprzeć najbardziej zagrożonych w tych bezprecedensowych czasach. Potrzebujemy 35 miliardów dolarów, aby otrzymać pomoc ratującą życie dla 160 milionów osób w najtrudniejszej sytuacji” – powiedział szef ONZ.

Guterres zwrócił także uwagę na potrzebę „dalszego zajmowania się podstawowymi przyczynami potrzeb humanitarnych, poczynając od konfliktów”.

„Wzywam wszystkie strony konfliktu i te, które mają na nie wpływ, aby poparły mój apel o globalne zawieszenie broni do końca 2020 roku” – powiedział.

Rekordowe 235 milionów ludzi będzie potrzebowało pomocy humanitarnej i ochrony w 2021 roku, to 40% wzrost w ciągu zaledwie roku – przekazało ONZ na Twitterze. „ONZ i partnerzy potrzebują 35 miliardów dolarów, aby wesprzeć 160 milionów najsłabszych na świecie. Teraz jest czas na inwestowanie w ludzkość”.

A record 235 million people 🌍 will need humanitarian aid & protection in 2021 – a 40% increase in just a year.@UN & partners need $35 billion to support 160 million of the world’s most vulnerable. Now is the time to #InvestInHumanity. pic.twitter.com/zWHe5bEOgt

— UN Humanitarian (@UNOCHA) December 2, 2020