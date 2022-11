Rz: Polsce zabraknie pieniędzy na zbrojenia

Polska może nie być w stanie utrzymać przewidzianych nakładów na zbrojenia, sięgających do 2035 roku 600 mld zł – uważają eksperci Credit Agricole, na których powołuje się Rzeczpospolita (Rz).

Najnowsze analizy Credit Agricole Bank Polska, do których dotarła „Rzeczpospolita” wskazują, że rosnące błyskawicznie należności za kontraktowaną przede wszystkim za granicą broń dla polskiej armii, a także szybujące koszty obsługi drogich kredytów wymuszą na władzach korektę wydatków. „Zapewne nowy rząd po najbliższych wyborach będzie musiał zaciągnąć hamulec i ograniczyć programy zbrojeniowe już realizowane, a także te dopiero planowane” – uważa Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole, cytowany w poniedziałek przez „Rz”.

Ekonomiści banku obliczyli, że suma wszystkich wydatków na obronę narodową do 2035 roku może sięgnąć kwoty 1,7 bln zł.

„Wartość zamawianego nowego sprzętu, konkretnego czołgu, haubicy, samolotu czy wyrzutni rakiet, to zaledwie jedna trzecia wszystkich wydatków. Kolejne dwie trzecie nakładów trzeba przeznaczyć na utrzymanie, modernizacje, remonty, konieczność dostosowania wojskowej infrastruktury do eksploatacji sprzętu i stworzenie sieci wsparcia – np. dostaw części, ale też technologii unowocześniania uzbrojenia przez co najmniej trzy dekady tzw. cyklu życia pojazdów, wyrzutni, statków powietrznych czy okrętów” – podkreśla analityk militarny Jerzy Reszczyński.

Z analizy Credit Agricole wynika, że jeśli najpóźniej w 2024 r. gospodarka się nie podźwignie, to kraj może nie być w stanie utrzymać gigantycznych nakładów na zbrojenia.

Jak informowaliśmy, w sobotę Jarosław Kaczyński zadeklarował, że mimo cięć budżetowych, wydatki na uzbrojenie dla Wojska Polskiego zostaną utrzymane. „Jest kryzys, nie ma co ukrywać, jest ciężki kryzys i on dotyczy także Polski. Ale my przyjęliśmy dwa założenia: zbrojenia i socjal – to musi być utrzymane. Musimy wspierać rodziny, seniorów i niestety, musimy się zbroić” – oświadczył.

rp.pl / Kresy.pl