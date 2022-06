Rosyjska ambasada fałszuje historię [+VIDEO]

Rosyjska ambasada w Wielkiej Brytanii zamieściła w swoich mediach społecznościowych wideo, w którym oskarża Polaków, że „zapomnieli o wyzwoleniu przez Armię Czerwoną”.

Rosyjskie władze znowu próbują przekłamywać historię. Ambasada Rosji w Wielkiej Brytanii zamieściła w czwartek w mediach społecznościowych wideo, w którym oskarża Polaków, że „zapomnieli o wyzwoleniu przez Armię Czerwoną”. W filmie przygotowanym przez dyplomatów, Rosjanie mówią o rozpoczęciu II wojny światowej nie wspominając o swojej roli w kampanii wrześniowej.

„Wyzwolenie Polski od nazistowskich najeźdźców kosztowało Związek Sowiecki ponad 600 000 żołnierzy i oficerów. W telegramie polskiego rządu napisano: „Polacy nigdy nie zapomną, że dzięki wspaniałym zwycięstwom sowieckiej broni i dzięki obfitej krwi bohaterskich bojowników sowieckich zdobyli wolność”. Ale Polska zapomniała…” – twierdzą Rosjanie. Według Rosjan polscy politycy zdradzili pamięć historyczną popierając nakładanie sankcji na Federację Rosyjską.

Na film zareagowali internauci.

„Sowiecka inwazja na Polskę była operacją militarną Związku Sowieckiego bez formalnego wypowiedzenia wojny. 17 września 1939 r. Związek Radziecki najechał Polskę od wschodu, szesnaście dni po napaści Niemiec na Polskę od zachodu. Kolejne działania wojenne trwały kolejne 20 dni i zakończyły się 6 października 1939 r. podziałem i aneksją całego terytorium II RP przez hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki. Podział ten bywa nazywany IV rozbiorem Polski. Sowiecka (a także niemiecka) inwazja na Polskę pośrednio została wskazana w „tajnym protokole” paktu Ribbentrop–Mołotow, podpisanego 23 sierpnia 1939 r., który podzielił Polskę na „strefy wpływów” obu mocarstw” – napisał Krzysztof.

„17 września 1939 r. Stalin wypełnił zobowiązania wobec Hitlera wynikające z tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow. Agresja Armii Czerwonej pozwoliła Rzeszy Niemieckiej na przyspieszenie podboju Polski. 17 września 1939 roku był i pozostanie symbolem zbrodniczej współpracy Hitlera ze Stalinem przeciwko wolnym narodom Europy” – dodał Tomasz pod filmem ambasany na YouTube.

Przypomnijmy, że w połowie kwietnia smoleńscy urzędnicy i lokalni „aktywiści” pojawili się z koparkami i ciężarówkami na polskim cmentarzu wojskowym w Katyniu i zagrozili zniszczeniem go w odpowiedzi na „wyburzenie sowieckich pomników w Polsce”.

Zorganizowali również petycję, aby raz na zawsze rozwiązać „sprawę katyńską”. Ciężarówki, koparki i buldożery były przystrojone w rosyjskie flagi i symobole „Z”. Dwie koparki podjechały do napisu „Katyń” przy wejściu na cmentarz demonstrując zamiar zburzenia, w tym czasie kolumna około 30 pojazdów przejechała obok pomnika.

W mediach społecznościowych została też udostępniona wiadomość: „W imieniu mieszkańców Smoleńska i całego narodu rosyjskiego, zwracamy się do zwykłych Polaków, aby przemówili do rozsądku polityków, którzy oszaleli na punkcie rusofobii. Jesteśmy blisko Smoleńska przed Cmentarzem w Katyniu, to miejsce święte dla wielu Polaków, przodkowie części z Was są tutaj pochowani”.

Przy pomocy głośników ogłosili, że mogliby zniszczyć miejsce pamięci, ale tego nie zrobią bo „są ludźmi, a nie nazistami” i „nie walczą z cudzymi świątyniami”. Dodali także, że są gotowi „zignorować kwestię, kto naprawdę zabił Polaków i w jakich okolicznościach” sugerując, że za Zbrodnię Katyńską odpowiadają Niemcy.

