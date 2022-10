Rosja oskarża brytyjską Marynarkę Wojenną o wysadzenie gazociągów Nord Stream

Jak twierdzi rosyjskie ministerstwo obrony, żołnierze brytyjskiej marynarki wojennej, którzy szkolą ukraińskich „specjalsów” morskich, wcześniej zaplanowali, przygotowali i przeprowadzili ataki na gazociągi Nord Stream 1 i 2.

W sobotę rosyjskie ministerstwo obrony oskarżyło brytyjskich specjalistów o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream 1 i 2 na Morzu Bałtyckim.

W swoim wystąpieniu rzecznik tego resortu, gen. Igor Konaszenkow, mówił o przeprowadzonym tego dnia „ataku terrorystycznym” z użyciem kilkunastu dronów (9 latających i 7 morskich) na rosyjskie okręty wojenne i cywilne w Sewastopolu. Jak pisaliśmy, według rosyjskiego ministerstwa obrony, „przygotowanie tego aktu terrorystycznego i szkolenie personelu wojskowego 73. Morskiego Centrum Operacji Specjalnych Ukrainy odbywały się pod kierunkiem brytyjskich specjalistów” w bazie w Oczakowie w obwodzie mikołajowskim.

Jednocześnie, Rosjanie twierdzą, że ci sami brytyjscy wojskowi są odpowiedzialni za eksplozje, które poważnie uszkodziły gazociągi Nord Stream 1 i 2, faktycznie uniemożliwiając ich dalsze użytkowanie.

„Według dostępnych informacji, przedstawiciele tej jednostki Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii brali udział w planowaniu, przygotowaniu i realizacji aktu terrorystycznego na Morzu Bałtyckim 26 września br., w wysadzeniu gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2” – oświadczył gen. Konaszenkow.

Przedstawiciel rosyjskiego resortu obrony nie przedstawił żadnych dowodów w tej sprawie ani dodatkowych szczegółów w sprawie rzekomego udziału żołnierzy brytyjskiej marynarki wojennej w wysadzeniu rurociągów.

Do tych oskarżeń odniosła się już strona brytyjska. Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii zamieściło na swoim oficjalnym kanale na Twitterze oświadczenie. Napisano w niż, że zarzuty ze strony Rosjan to „fałszywe twierdzenia na epicką skalę” i „zmyślona historia”, mająca odwrócić uwagę od „katastrofalnego prowadzenia” inwazji na Ukrainę.

To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale

This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 29, 2022