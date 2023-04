Rosja odpowie na dołączenie Finlandii do NATO

Rosja wzmocni swoje zdolności militarne w regionach zachodnich i północno-zachodnich w odpowiedzi na oczekiwane przystąpienie Finlandii do NATO we wtorek, podał rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Gruszko – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Jak przekazała w poniedziałek agencja prasowa Reuters, Rosja wzmocni swoje zdolności militarne w regionach zachodnich i północno-zachodnich w odpowiedzi na oczekiwane przystąpienie Finlandii do NATO we wtorek – poinformował rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Gruszko.

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu powiedział w zeszłym roku, że Rosja podejmuje „odpowiednie środki zaradcze” i utworzy 12 jednostek i dywizji w swoim zachodnim okręgu wojskowym.

Gruszko powiedział RIA: „Będziemy wzmacniać nasz potencjał militarny na kierunku zachodnim i północno-zachodnim. W przypadku rozmieszczenia sił i środków innych członków NATO w Finlandii, podejmiemy dodatkowe kroki w celu niezawodnego zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Rosji”.

Sekretarz generalny NATO rozmawiał z dziennikarzami w Brukseli. „Po raz pierwszy podniesiemy fińską flagę tutaj, w kwaterze głównej NATO. To będzie dobry dzień dla bezpieczeństwa Finlandii, dla bezpieczeństwa krajów nordyckich i dla całego NATO” – oświadczył, cytowany przez agencję Reuters. „W rezultacie również Szwecja będzie bezpieczniejsza” – dodał.

Także biuro prezydenta Finlandii poinformowało, że kraj oficjalnie wstąpi do NATO we wtorek. Jest to pierwsze rozszerzenie NATO od czasu przystąpienia Macedonii Północnej do sojuszu w 2020 roku – zwraca uwagę stacja Sky News.

Finlandia będzie 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Jak informowaliśmy, parlament Turcji zatwierdził w czwartek kandydaturę Finlandii do NATO, stając się ostatnim krajem po Węgrzech, który zapalił zielone światło dla członkostwa tego kraju w Sojuszu.

W sobotę tureckie media podały, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan potwierdził decyzję parlamentu, podpisując stosowny dokument. Sama decyzja została oficjalnie opublikowana.

W piątek wieczorem szef fińskiego MSZ Pekka Haavisto deklarował, że oczekuje zakończenia całej procedury w ciągu kilku dni.

Kresy.pl/Reuters