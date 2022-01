Ukraiński dyplomata: Rosja usiłuje zerwać pielgrzymkę papieża na Ukrainę

Ukraińskie władze liczą, że w tym roku dojdzie do pielgrzymki papieża Franciszka na Ukrainę. Zdaniem ambasadora Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Rosja robi „wszystko co możliwe”, by do tej wizyty nie doszło.

Nowy ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz udzielił wypowiedzi ukraińskiemu katolickiemu portalowi Credo na temat przygotowań do możliwej pielgrzymki papieża na Ukrainę w tym roku. Dyplomata powiedział, że dokładna data przyjazdu Ojca Świętego na Ukrainę nie jest jeszcze znana, ale jest przedmiotem uzgodnień. Deklarował, że Ukraina jest gotowa do przyjazdu papieża i robi wszystko, co potrzebne w tej kwestii.

Jednocześnie Jurasz zarzucił stronie rosyjskiej, że „robi wszystko, co możliwe”, by do wizyty Franciszka na Ukrainie nie doszło. Według niego w wysiłki te angażuje się rosyjska dyplomacja – zarówno ta świecka, jak i cerkiewna. Jako dowód ukraiński dyplomata przywołał wypowiedzi ambasadora Rosji w Watykanie i metropolity Iłariona, odpowiedzialnego w Rosyjskim Kościele Prawosławnym (RKP) za kontakty międzynarodowe. Według słów Jurasza uznali oni przyjazd Franciszka na Ukrainę za mało prawdopodobny.

Ukraiński ambasador powiedział Credo, że głównym przesłaniem pielgrzymki papieża na Ukrainę będzie wołanie o pokój. Według dyplomaty papież nie będzie próbował ingerować w wewnętrzne sprawy prawosławia na Ukrainie. „To nie jest jego zadanie. Rozumiejąc złożoność relacji w środowisku prawosławnym, nie będzie kładł na to szczególnego nacisku, zdając sobie sprawę z elementów, które determinują wewnętrzną sytuację ukraińską. Będzie chciał stworzyć atmosferę modlitwy, która rozwiąże kwestię pokoju i dialogu, komunikacji wszystkich ze wszystkimi, w tym ze wszystkimi wspólnotami religijnymi, w celu osiągnięcia pokoju” – mówił Andrij Jurasz.

Zdaniem ambasadora Franciszek chce wcześniej spotkać się z Cyrylem, patriarchą RKP, w celu omówienia sprawy pokoju na Ukrainie. Nie wiadomo, gdzie i kiedy papież miałby się spotkać z Cyrylem, według niego mowa jest o okresie „po Wielkanocy”. Miejsce spotkania będzie świadczyło o tym, „jakie są priorytety” – uważa Jurasz.

Przypomnijmy, że w 2020. roku prezydent Wołodymyr Zełenski zaprosił papieża Franciszka na Ukrainę. We wrześniu ub. roku metropolita lwowski abp. Mieczysław Mokrzycki powiedział, że papież planuje pielgrzymkę na Ukrainę w 2022 roku. W grudniu ub. roku MSZ Ukrainy podało, że organizacja pielgrzymki jest „na porządku dziennym” kontaktów Ukrainy z Watykanem.

Kresy.pl / credo.pro