Ukraina nałożyła specjalne cło na pojazdy z Białorusi

Ukraina zdecydowała o nałożeniu specjalnego cła w wysokości 35% na autobusy, ciężarówki i pojazdy specjalne importowane z Białorusi.

Jak podał w czwartek białoruski portal Tut.by, powołując się na ukraiński „Kurier Rządowy”, Międzyresortowa Komisja Handlu Międzynarodowego (MKMT) Ukrainy zdecydowała o wprowadzeniu specjalnego cła na import autobusów, ciężarówek i pojazdów specjalnych z Białorusi w wysokości 35% wartości celnej. Decyzja ta wejdzie w życie w ciągu 10 dni od daty publikacji.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Cło w wysokości 35% będzie miało zastosowanie do autobusów (pojazdów do przewozu 10 osób lub więcej), ciężarówek z silnikami Diesla o masie brutto od 5 do 20 ton i powyżej 20 ton (wyjątek dotyczy podwozi samochodowych). Dodatkowo cło będzie dotyczyło sprzętu specjalnego takiego jak dźwigi i podnośniki samochodowe, pojazdy do czyszczenia dróg, polewaczki i pojazdy warsztatowe.

Jednocześnie zapowiedziano, że specjalna stawka będzie obowiązywać do zakończenia przez Białoruś „dyskryminujących i nieprzyjaznych działań przeciwko Ukrainie”. W szczególności chodzi o opłatę eksploatacyjną, która jest pobierana przy imporcie pojazdów kołowych z Ukrainy na Białoruś, a także nierównych warunków udziału w zamówieniach publicznych.

Jak pisze Tut.by, sankcje wymierzone są w Mińskie Zakłady Samochodowe (MAZ), które od kilku lat są liderem ukraińskiego rynku. Niedawno ukraińscy producenci autobusów i trolejbusów skarżyli się władzom na nierówne warunki konkurencji z subsydiowanymi białoruskimi produktami.

Według Tut.by zakłady MAZ sprzedały w 2020 roku na Ukrainę prawie 800 samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 tony (21,7% rynku) i 241 autobusów (24,1% rynku). Ukraina w 2020 roku była trzecim największym zagranicznym rynkiem zbytu dla mińskich zakładów.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że na początku kwietnia br. mer Lwowa Andrij Sadowy anulował przetarg na dostarczenie miastu 100 autobusów, który wygrał MAZ. Sadowy uzasadnił to sytuacją polityczną na Białorusi oraz chęcią wspierania ukraińskiego przemysłu.

Kresy.pl / tut.by