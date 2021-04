Szef administracji ukraińskiego prezydenta o wyrzutniach Patriot: są w Polsce, powinny być na Ukrainie

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak powiedział amerykańskiemu tygodnikowi Time, że USA powinny przysłać na Ukrainę wyrzutnie Patriot.

Tygodnik Time opublikował w poniedziałek reportaż z niedawnych odwiedzin tzw. linii rozgraniczenia w Donbasie przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W reportażu zamieszczono szereg ekskluzywnych wypowiedzi Zełenskiego i innych ukraińskich urzędników wysokiego szczebla, w tym szefa prezydenckiej administracji na Ukrainie, Andrija Jermaka.

Jak wynika z wypowiedzi Zełenskiego, skłania się on do opinii, że koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą nie musi oznaczać przygotowań do ataku na to państwo. „Nie twierdzimy, że nastąpi prawdziwa eskalacja. To może po prostu nie leżeć w niczyim interesie” – mówił Zełenski. Jego zdaniem Rosji bardziej zależy na demonstracji siły i przetestowaniu poparcia Zachodu dla Ukrainy.

„Chcą, aby Zachód bał się siły Rosji, jej potęgi” – uważa ukraiński prezydent. „To, co chcą zrobić, to podnieść temperaturę na tyle, by pokazać, że Zachód waha się w poparciu dla Ukrainy, że tak naprawdę nie postrzegają nas jako partnera” – dodawał Zełenski.

Time odnotował, że Ukraina otrzymała deklarację „niezachwianego wsparcia” ze strony prezydenta USA Joe Bidena, którego administracja wezwała europejskich sojuszników, zwłaszcza Francję i Niemcy, by stanęli po stronie Ukrainy.

Tygodnik podaje, że Ukraina liczy nie tylko na werbalne wsparcie, ale także na broń z najwyższej półki. „Szef sztabu prezydenta, Andrij Jermak, stawia to życzenie bardziej dosadnie niż jego szef. +Ukraina stoi na pierwszej linii przeciwko Rosji, nie tylko dla siebie, ale także dla Zachodu+ – mówi Time’owi. +A gdzie Stany Zjednoczone rozmieszczają pociski Patriot? Najbliższe są w Polsce. Powinny być tutaj+” – czytamy w reportażu.

Gazeta dodaje, że „na tym etapie konfliktu” Patrioty nie są na czele listy oczekiwań Zełenskiego, któremu zależy bardziej na wskazaniu Ukrainie wyraźniejszej drogi do członkostwa w NATO oraz zwiększeniu obecności NATO na Morzu Czarnym.

Przypomnijmy, że dostawa dwóch pierwszych baterii systemu Patriot do Polski jest planowana do końca 2022 roku, a osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej – na przełomie 2023 i 2024 roku.

