Potężna eksplozja w Nowej Kachowce na skutek ukraińskiego ostrzału [+VIDEO]

Strona ukraińska twierdzi, że zniszczyła skład rosyjskiej broni w Nowej Kachowce. Strona rosyjska twierdzi, że ukraińskie pociski spadły na infrastrukturę cywilną.

O trafieniu przez ukraińskie pociski składu amunicji w Nowej Kachowce poinformował rzecznik administracji wojskowo-cywilnej obwodu chersońskiego Serhij Bratczuk. Skomentował w ten sposób nagrania poważnych rozmiarów wybuchu jakie wczoraj wieczorem pojawiły się na portalach społecznościowych.



Poniedziałkowy ostrzał obiektu w Nowej Kachowce potwierdził również doradca szefa administracji obwodu chersońskiego Serhij Hłań – „W Nowej Kachowce minus [jeden] rosyjski skład z amunicją. Przywozili, przywozili, składowali, składowali i ot, mają sobie fajerwerki w nocy. U ludzi wylatują okna, ale oni i tak się cieszą. Ponieważ to znaczy, że Siły Zbrojne Ukrainy blisko” – przytoczyła agencja UNIAN.

Anton Heraszczenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, powołał się właśnie na Hłania, potwierdzając atak w Nowej Kachowce.

Advisor to Head of Kherson administration Serhii Khlan confirmed that Ukrainian Army hit the ammunition warehouse that Russia had in Nova Kakhovka.

