Hollywoodzki gwiazdor zostanie pochowany w ukraińskiej wiosce

Słynny aktor Mickey Rourke po swojej śmierci zostanie pochowany na cmentarzu w małej wiosce Zahirci w obwodzie chmielnickim na Ukrainie – przekonują ukraińskie media. Asystent aktora, z pochodzenia Ukrainiec, zarezerwował dla niego miejsce na wiejskim cmentarzu.

O sprawie napisało we wtorek Siegodnia. 67-letni gwiazdor, który obecnie mieszka w Nowym Jorku, już w ubiegłym roku oświadczył, że zamierza być pochowany na Ukrainie. Najwyraźniej zrobił to pod wpływem opowieści swojego asystenta i przyjaciela Dmytra Kornejczuka o pięknie rodzinnej wioski swoich dziadków. „Mówiłem Dimie: kiedy umrę, nie chcę, żeby mnie tutaj pochowali. On pokazywał, gdzie jest pochowany jego dziadek i chcę, żeby mnie tam pochowali” – mówił Rourke ekipie kanału telewizyjnego „Ukraina”, która odwiedziła go w USA.

We wtorek Kornejczuk zjawił się w wiosce Zahirci w obwodzie chmielnickim, by zarezerwować dla Rourke’a miejsce na cmentarzu. W tym celu przyleciał specjalnie na Ukrainę z Los Angeles. Przy okazji spotkał się z wciąż mieszkającą w tej miejscowości swoją babcią Lidią, której nie widział od 6 lat.

Okazało się, że aktor wybrał sobie miejsce na pochówek zarezerwowane już przez babcię Lidię. Kobieta chciała być pochowana obok swojego męża, ale jak podaje Siegodnia, „wielkodusznie oddała to miejsce słynnemu aktorowi”.

Obecnie mieszkańcy wioski zastanawiają się, jakie korzyści dla ich miejscowości przyniesie nieoczekiwana sława związana z decyzją aktora.

Mickey Rourke stał się znany dzięki takim filmom jak „Dziewięć i pół tygodnia” oraz „Dzika orchidea”. Później zasłynął m.in. rolą w filmie „Zapaśnik”, za którą dostał Złotego Globa, nagrodę BAFTA i nominację do Oscara.

