Europejski Bank Inwestycyjny przekaże Ukrainie 300 mln euro. Potwierdzono również inne pakiety pomocowe dla Ukrainy

Unia Europejska potwierdziła dalsze wsparcie militarne i finansowe dla Ukrainy. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przekaże Ukrainie 300 mln euro na pomoc w odbudowie infrastruktury energetycznej. Omówiono także współpracę z Ukrainą w sektorze kosmicznym i opiece zdrowotnej.

9 kwietnia w Brukseli odbyło się dziesiąte posiedzenie Rady Stowarzyszenia UE–Ukraina, zorganizowane w ramach obowiązującej umowy stowarzyszeniowej. Spotkaniu przewodniczył premier Ukrainy Denys Szmyhal, natomiast delegacji unijnej przewodziła Kaja Kallas, wysoka przedstawicielka Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Komisję Europejską reprezentowała komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos.

Unia Europejska na spotkaniu ponownie potępiła rosyjską inwazję i zadeklarowała się do przekazania kolejnego pakietu pomocowego Ukrainie.

Na mocy trzech z tych umów Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przekaże Ukrainie 300 milionów euro na pomoc w odbudowie infrastruktury energetycznej i krytycznej. Trzy umowy podpisano w Brukseli podczas spotkania z prezes EBI Nadią Calvino:

100 mln euro zostanie przeznaczone na inwestycje w centralne ogrzewanie, poprawę efektywności energetycznej i zakup niezbędnego sprzętu, w tym systemów do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła;

100 mln euro zostanie przeznaczone na sfinansowanie projektów mających na celu poprawę zaopatrzenia w wodę i zarządzania ściekami;

Kwota 100 milionów euro zostanie przeznaczona na odbudowę infrastruktury wodnej, grzewczej i kanalizacyjnej, a także modernizację podstawowych usług socjalnych w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa.

Od początku pełnoeskalowej inwazji Rosji Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przekazał Ukrainie ponad 2 miliardy euro w ramach funduszy awaryjnych.

UE przyjęła również do wiadomości rozwój współpracy handlowej oraz przygotowania do rewizji Umowy o Pogłębionej i Całościowej Strefie Wolnego Handlu (DCFTA). Omówiono także postępy w ocenie możliwości zawarcia umowy o wzajemnym uznawaniu zgodności wyrobów przemysłowych (ACAA), prace nad włączeniem Ukrainy do systemu SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro) oraz dalsze ułatwienia w transporcie drogowym, w tym uznawanie inteligentnych tachografów.

Odnotowano także postępy w utworzeniu nowego Podkomitetu ds. Reformy Administracji Publicznej oraz Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego z Europejskim Komitetem Regionów, a także podpisanie przez Ukrainę Wspólnej Umowy Zamówień Publicznych na środki medyczne. Doceniono również zaangażowanie Ukrainy we współpracę w ramach Programu Kosmicznego UE, w tym podpisanie porozumień dotyczących udziału w programie Copernicus oraz inicjatywach dotyczących pogody kosmicznej i obiektów bliskich Ziemi.

W kontekście wsparcia militarnego i finansowego UE poinformowała o przekazaniu Ukrainie pomocy o łącznej wartości blisko 144 mld euro od początku rosyjskiej inwazji, w tym 49,6 mld euro na cele wojskowe. Do tej pory w ramach unijnej misji szkoleniowej przeszkolono 73 tysiące ukraińskich żołnierzy. W 2025 roku Ukraina otrzymała także kolejną transzę finansowania z tytułu Instrumentu dla Ukrainy (Ukraine Facility) w wysokości 3,5 mld euro, co podniosło łączną wartość środków w ramach tego programu do 19,6 mld euro. Z kolei wsparcie z mechanizmu ERA osiągnęło 5 mld euro.

Przypominamy, że ponadto 3 kwietnia Unia Europejska przekazała Ukrainie transzę pożyczki w wysokości miliarda euro w ramach programu Emergency Loan for Ukraine (ERA). Środki pochodzą z dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów i mają zostać przeznaczone na kluczowe wydatki budżetowe.

