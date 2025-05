Donald Tusk i europejscy przywódcy spotkali się z Zełenskim. Zadzwonili do Trumpa

Premier Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer spotkali się dziś w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. Wspólnie połączyli się telefonicznie z Donaldem Trumpem.

W sobotę rano do Kijowa w ramach tzw. koalicji chętnych przybyli przywódcy Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii: premier Donald Tusk, kanclerz Friedrich Merz, prezydent Emmanuel Macron i premier Keir Starmer.

Pierwszym oficjalnym punktem wizyty przywódców czterech państw było zapalenie zniczy na Majdanie Niepodległości w Kijowie, a następnie spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Zełenski podkreślił, że partnerzy Ukrainy pracują razem, aby osiągnąć zawieszenie broni, które byłoby niezawodne i trwało co najmniej 30 dni. Zaznaczył, że Ukraina jest do tego gotowa.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zagroził prezydentowi Władimirowi Putinowi sankcjami, jeżeli nie będzie współpracował z Ukrainą w celu osiągnięcia zawieszenia broni. Według niego Stany Zjednoczone i prezydent Donald Trump osobiście popierają to podejście, prawdopodobnie dlatego, że „tracą cierpliwość” do Putina.

Przypominamy, że w piątek Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że trwają rozmowy z Rosją i Ukrainą w sprawie zawieszenia broni. We wpisie na TruthSocial zaproponował 30-dniowy rozejm bez warunków wstępnych i zapowiedział konsekwencje za jego naruszenie.

Po zakończeniu spotkania w Kijowie piątka przywódców rozmawiała telefonicznie z Donaldem Trumpem, o czym poinformował premier Donald Tusk w social mediach, zamieszczając wspólne zdjęcie.

Jak przekazało ukraińskie MSZ, rozmowa była „owocna” i dotyczyła działań zmierzających do osiągnięcia pokoju na Ukrainie.

„Ukraina i wszyscy sojusznicy są gotowi na pełne bezwarunkowe zawieszenie broni na lądzie, w powietrzu i na morzu na co najmniej 30 dni, zaczynając już w poniedziałek. Jeśli Rosja się zgodzi i zapewniona zostanie skuteczna obserwacja, trwałe zawieszenie broni, to te środki budowy zaufania mogą utorować drogę do negocjacji pokojowych” – oświadczył szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.

Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2025