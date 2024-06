Biden przeprosił Zełenskiego za opóźnienia w dostarczeniu pomocy

Joe Biden spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent USA przeprosił za opóźnienie w sprawie pakietu pomocowego dla Ukrainy, spowodowanymi przez Kongres.

W piątek prezydent USA Joe Biden w Paryżu spotkał się z Wołodymyr Zełenskim. Przeprosił prezydenta Ukrainy za opóźnienie przyznania pakietu pomocowego dla Ukrainy, spowodowanymi przez Kongres. Biden zapowiedział, że podpisze dodatkową transzę w wysokości 225 mln dolarów. Nowe środki mają zostać przeznaczone między innymi na obronę przeciwlotniczą, amunicję artyleryjską.

“Przepraszam za… te tygodnie niewiedzy” – powiedział Joe Biden. „Niektórzy z naszych bardzo konserwatywnych członków (Kongresu) podtrzymywali to. Ale w końcu nam się to udało. – dodał. Ponadto prezydent USA zapewnił, że kraj nadal będzie wspierał i pomagał Ukrainie” “nadal jesteśmy w tym całkowicie, całkowicie”.

President Biden met with President Zelenskyy in Paris today to announce a new military aid package to support Ukraine as they defend themselves against Russian aggression. Under @POTUS , the U.S. will continue to stand with Ukraine every step of the way. pic.twitter.com/mnJehIKkUT

I sat down with President Zelenskyy to announce a new package of security assistance, which includes air defense interceptors, artillery ammunition, and more critical capabilities.

Our support for Ukraine is unwavering and I look forward to continuing our discussion at the G7. pic.twitter.com/di4UtXStcd

— President Biden (@POTUS) June 7, 2024