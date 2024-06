Putin: Nie planujemy powszechnej mobilizacji

Koalicja skupiona wokół rządzącej od 2014 r. BJP zdołała wygrać wybory z wyraźną przewagą nad główną siłą opozycji - koalicją skupioną wokół Indyjskiego Kongresu Narodowego (INC). Jednak sama partia premiera Narendry Modiego zdobyła 240 mandatów, czyli aż o 63 mniej niż w poprzednich wyborach. Oznacza to również, że BJP daleko do większości w Izbie liczącej 552 członków.

Oznacza to, że Modi będzie potrzebował innych partii do utworzenia nowego rządu pod swoim kierownictwem. Może to być zaskoczeniem dla 73-latniego szefa rządu, który liczył na miażdżące zwycięstwo. Podczas kampanii wyborczej Modi powiedział, że jego partia prawdopodobnie zdobędzie 370 mandatów, a jego sojusznicy kolejne 30, jak zrelacjonowała w środę agencja informacyjna Associated Press.