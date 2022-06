Bez dużych pożyczek z zagranicy Ukraina nie zrealizuje zaplanowanych wydatków budżetowych

W ukraińskich parlamencie ostrzeżono, że ze względu na trudną sytuację budżetową konieczne mogą okazać się drastyczne cięcia.

O stanie budżetu poinformował przewodniczącego Komitetu ds. finansów, polityki celnej i podatkowej Daniło Hetmancew. Według przedstawionych przez niego danych w maju wpływy do budżetu Ukrainy wyniosły 101 mld hrywien. Wydatki były dwuipółkrotnie wyższe sięgając poziomu 250 mld hrywien, przytoczyła we wtorek agencja informacyjna UNIAN.

„A to świadczy o tym, że różnica jest bardzo duża i bez pomocy naszych partnerów nie poradzimy sobie zarówno za maj, jak i za czerwiec, a na pewno jeszcze co najmniej 3-4 miesiące” – skomentował Hetmencew.

Miesięczne zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie budżetowego deficytu polityk obliczył na ok. 5 mld dol. UNIAN przypomniała, że w całym 2020 r. Ukraina otrzymywała od Międzynarodowego Funduszu Walutowego 2,1 mld dol. i uznano to za wysoki poziom kredytowania.

„Większość z tych środków pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, częściowo z Komisji Europejskiej, a także z przelewów rządów różnych krajów – zarówno dotacji, jak i pożyczek. Ale bez wątpienia każdy miesiąc to walka o te środki, to jest przekonanie naszych partnerów… Chciałbym zauważyć, że partnerzy nie finansują kampanii wojennej, finansują inne wydatki budżetu państwa, a kampania wojenna jest finansowana z naszych źródeł” – powiedział Hetmancew.

Podkreślił on, że pożyczanie 5 mld dol. miesięcznie jest koniecznością, w przeciwnym cięcia staną się koniecznością. „Jeśli nie będziemy pożyczać co miesiąc, będziemy musieli ciąć wydatki, bo de facto nie mamy w gospodarce potencjału do podnoszenia podatków. Dlatego będziemy zmuszeni do ograniczania wydatków, a to wpłynie przede wszystkim na społecznie wrażliwe grupy ludności. Tak więc zadaniem rządu numer jeden jest nie tylko zbieranie pieniędzy w państwie, ale także pożyczanie za granicą” – podsumował Hetmencew.

UNIAN przypomniała, że 9 czerwca minister finansów Serhej Marczenko poinformował, że Ministerstwo Finansów prowadzi negocjacje i spodziewa się zebrać do końca roku 20 mld dolarów dotacji i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu państwa. Ukraiński rząd planuje pozyskanie za granicą 4,8 mld dol. jeszcze w czerwcu i ponad 4 mld dol. w lipcu.

Czytaj także: NBP przekaże Ukrainie dolary za hrywny

unian.net/kresy.pl