Rosyjski samolot wojskowy rozbił się na Kaukazie

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że we wtorek w Osetii Północnej-Alanii rozbił się należący do jej Sił Powietrzno-Kosmicznych bombowiec taktyczny Su-34.



„W Republice Północnej Osetii-Alanii, na terenie górzystym, podczas planowego lotu szkoleniowego rozbił się samolot Su-34 Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji” – oświadczenie Ministerstwa zacytowała agencja informacyjna Interfax. „Samolot rozbił się na opuszczonym terenie, na ziemi nie ma żadnych zniszczeń, załoga zginęła” – podało Ministerstwo.



Resort podał już wstępną ocenę przyczyny katastrofy, do której miała doprowadzić “niesprawność techniczna”. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony: „Komisja WKS [Sił Powietrzno-Kosmicznych] wyleciała na miejsce katastrofy samolotu”.

Su-34 to dwumiejscowy naddźwiękowy myśliwiec bombardujący zaprojektowany do uderzania w cele naziemne i powietrzne w dzień i w nocy, w każdych warunkach pogodowych. Su-34 przenosi uzbrojenie rakietowe powietrze-ziemia i powietrze-powietrze dalekiego zasięgu z możliwością użycia wielokanałowego. Su-34 ma zasięg operacyjny 4000 km, może rozwijać prędkość maksymalną 1900 km/h i jest w stanie przenosić ładunek broni o masie do 8 ton. W Siłach Powietrzno-Kosmicznych Rosji podlegają one bieżącej modernizacji.



Były wykorzystywane w czasie działań militarnych Rosjan w Syrii. Wykonują także działania przeciwko Ukrainie.

W zeszłym roku samolot tego typu rozbił się przy granicy Ukrainy. Rok wcześniej Su-34 spadł na dziedziniec przed dziewięciopiętrowym budynkiem mieszkalnym w Jejsku, co było skutkiem pożaru silnika.

interfax.ru/kresy.pl