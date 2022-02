Restytucja mienia żydowskiego: Łotwa zapłaci 40 mln euro

Gmina żydowska na Łotwie otrzyma w ciągu 10 lat 40 mln euro z tytułu „restytucji” mienia żydowskiego.

Łotewski parlament uchwalił w czwartek ustawę o odszkodowaniach dla wspólnoty żydowskiej z tytułu Holokaustu. 40 mln euro, które Łotwa zapłaci gminie żydowskiej obejmuje wsparcie dla ocalałych z Holokaustu, rekompensatę za utracone mienie żydowskie oraz fundusze na „rewitalizację” społeczności żydowskiej na Łotwie – poinformowała agencja Associated Press, używając wobec przyjętego dokumentu określenia „ustawa restytucyjna”.

W 100-osobowym łotewskim Sejmie w finalnym głosowaniu ustawę poparło 64 posłów, 21 było przeciw. Ustawa przeszła pomimo zastrzeżeń rządzącej narodowo-konserwatywnej partii Sojusz Narodowy.

Ustawa przewiduje wypłatę 40 milionów euro w ciągu 10 lat na „rewitalizację” mniejszości żydowskiej na Łotwie, zapewnienie pomocy społecznej i materialnej ocalałym z Holokaustu oraz finansowanie szkół żydowskich, renowację budynków i projekty kulturalne. Beneficjentem wypłat będzie gmina żydowska. Pieniądze będą wypłacane w rocznych ratach po 4 mln euro.

W uwagach do ustawy łotewscy parlamentarzyści podkreślili, że Łotwa nie ponosi odpowiedzialności za eksterminację Żydów i odebranie im mienia przez nazistowskie Niemcy. Uznali jednak, że zrekompensowanie Żydom strat materialnych jest „etyczne i sprawiedliwe”.

Negocjacje w sprawie odszkodowań (względnie restytucji) pomiędzy władzami Łotwy, przedstawicielami łotewskich Żydów i tak zwanej Światowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO) ciągnęły się od 2005 roku. W rozmowach uczestniczyły również Stany Zjednoczone i Izrael.

Ustawa została przyjęta z zadowoleniem przez gminę żydowską, WJRO oraz sekretarza stanu USA Anthony’ego Blinkena. „Wyrażam uznanie dla nieustannej pracy Łotwy na rzecz zachowania pamięci o Holokauście i promowania edukacji o tym mrocznym okresie w historii. Ustawa uchwalona przez parlament Łotwy pokazuje prawdziwe zaangażowanie w rozwiązanie problemu kradzieży mienia w czasie Holokaustu” – napisał Blinken na Twitterze.

