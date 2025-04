Większość Macedończyków przeciwko ustępstwom wobec Bułgarii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorek, że ukraińskie siły zbrojne w czasie walk w Donbasie wzięły do niewoli obywateli Chińskiej Republiki Ludowej. Do sprawy odniosła się we wtorek wieczorem rzecznik Departamentu Stanu USA Tammy Bruce. "To niepokojące, że chińscy żołnierze zostali schwytani" - oświadczyła.

Jak podkreśliła, USA są "świadome doniesień, że Ukraina pojmała dwóch chińskich obywateli walczących w imieniu Rosji na Ukrainie".