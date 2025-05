Trump rozważa zmianę nazwy Zatoki Perskiej

Prezydent Donald Trump wsławił się już zmianą nazw jakich w USA używa się na określenie pojęć geograficznych na kontynencie północnoamerykańskim. Jego topograficzna aktywność sięga jednak dalej.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że podejmie decyzję w sprawie tego, jak USA będą nazywać Zatokę Perską podczas nadchodzącej wizyty w Arabii Saudyjskiej, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Może to być wyraźny gest w stronę gospodarzy. W państwach tych akwen określa się bowiem mianem “Zatoki Arabskiej”. Trump będzie przebywał w petromonarchiach Półwyspu Arabskiego w dniach 13-16 maja, zaznaczyła Al Jazeera.

W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu w środę Trump powiedział, że spodziewa się, że jego gospodarze zapytają o nazwę, jakiej USA używają na określenie Zatoku podczas jego pierwszej podróży na Bliski Wschód od czasu powrotu do Białego Domu.

„Będę musiał podjąć decyzję” – powiedział Trump w odpowiedzi na pytanie, czy ogłosi zmianę nazwy akwenu. „Nie chcę urazić niczyich uczuć. Nie wiem, czy uczucia zostaną zranione – twerdził amerykański prezydent – Otrzymam raport na ten temat i podejmę decyzję”.

Wiele państw arabskich używa terminu “Zatoka Arabska” mimo, że w dwóch dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1971 i 1984 roku utwierdzono jej nazwę jako Zatoka Perska. Nazwa akwenu od dawna jest źródłem napięć między państwami arabskimi a Teheranem. W 2023 roku irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu wezwał ambasadora Iraku, aby zaprotestować przeciwko używaniu przez jego kraj nazwy „Puchar Zatoki Arabskiej” dla określenia najważniejszego turnieju piłkarskiego w regionie.

W obszernym wpisie na sugestie Trumpa odpowiedział w środę minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi. Jak zaznaczył nazwa Zatoka Perska “jest głęboko zakorzeniona w historii ludzkości” uznając zarazem, że “motywowane politycznie próby zmiany historycznie ustalonej nazwy Zatoki Perskiej wskazują na wrogie zamiary wobec Iranu i jego mieszkańców”. Podkreślił, iż “jakikolwiek krótkowzroczny krok w tym zakresie nie będzie miał żadnej ważności ani skutków prawnych czy geograficznych”.

The name Persian Gulf, like many geographical designations, is deeply rooted in human history. Iran has never objected to the use of names such as the Sea of Oman, Indian Ocean, Arabian Sea, or Red Sea. The use of these names does not imply ownership by any particular nation, but… pic.twitter.com/PQjUiph4qt

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 7, 2025