Izraelczycy zbombardowali Strefę Gazy – zastrzelenie Palestyńczyka wzmaga napięcia [+VIDEO/+18]

W kontekście narastania napięć między Izraelem a Palestyńczykami siły powietrzne tego pierwszego przypuściły atak na palestyńską eksklawę.

Izraelskie samoloty bojowe ostrzelały cele w Strefie Gazy po, jak twierdzi Tel Awiw, upadku palestyńskiej rakiety na terytorium południowego Izraela. Według agencji prasowej Associated Press izraelskie wojsko poinformowało, że naloty we wczesnych godzinach niedzielnych wymierzone były w fabrykę broni i podziemny tunel należący do Hamasu.

Relacjonująca zdarzenie telewizja Al Jazeera przypomina, że napięcia osiągnęły punkt wrzenia na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu, gdzie od zeszłego tygodnia siły izraelskie zabiły 10 Palestyńczyków.

Szczególne oburzenie wywołało zastrzelenie w piątek przez izraelskich funkcjonariuszy 23-letniego Palestyńczyka Ammara Mufleha, co zostało zarejestrowane na nagraniu wideo. Jak wynika z nagrania Mufleh wdał się w szarpaninę z funkcjonariuszami, ale został zastrzelony już po tym, gdy się poddał i położył na ziemi. Wstrząsające zdarzenie wywołało powszechny gniew wśród Palestyńczyków. Na portalach społecznościowych pojawiły się wśród nich liczne apele o walkę z izraelskim okupantem, jak relacjonuje Al Jazeera.

A quick close-up analysis dismantles the #Israeli narrative of a #Palestinian attacking & attempting to steal an Israeli soldier’s weapon:

Ammar Mufleh, 22, was fully unarmed & trying to make a run for his life from a soldier’s chokehold before he was executed in cold blood!🧵 pic.twitter.com/MDy456apzF

— Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) December 2, 2022