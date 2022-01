Oddziały rosyjskiej armii przybyły na Białoruś. Widziano je niedaleko granicy z Ukrainą [+VIDEO]

Na Białoruś przybywają jednostki rosyjskiej armii, które mają wziąć udział w manewrach „Sojusznicze Zdecydowanie -2022”.

Na Białoruś przybyły pierwsze jednostki Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej biorące udział w ćwiczeniach sił reagowania Państwa Związkowego Rosji i Białorusi – poinformowała w środę agencja TASS powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony.

„Jednostki Wschodniego Okręgu Wojskowego zaangażowane w weryfikację sił reagowania Państwa Związkowego, ze standardowym wyposażeniem i uzbrojeniem, maszerowały w sposób kombinowany, samodzielnie i koleją, na nieznane poligony do miejsc wykonywania zadań szkoleniowych na terenie Republiki Białoruś” – podano w komunikacie ministerstwa obrony Rosji.

Manewry „Sojusznicze Zdecydowanie -2022” na Białorusi zaplanowano na okres od 10 do 20 lutego. Rosyjscy i białoruscy żołnierze mają przećwiczyć „tłumienie i odpieranie agresji zewnętrznej”, a także „przeciwdziałanie terroryzmowi i ochronę interesów Państwa Związkowego”. W trakcie ćwiczeń będą w szczególności podejmowane działania na rzecz „wzmocnienia ochrony granicy państwowej w celu zapobieżenia przenikaniu uzbrojonych grup bojowników, zablokowania kanałów dostarczania broni i amunicji, a także wyszukiwania, blokowania i niszczenia nielegalnych formacji zbrojnych oraz grup dywersyjno-rozpoznawczych przeciwnika”.

Manewry odbędą się na poligonach: Domanowski, Gożski, Obuz-Lesnowski, Brzeski i Osipowicki, a także w innych miejscach. Wykorzystane zostaną lotniska w Baranowiczach, Łunińcu, Lidzie i Moczuliszczach.

Radio RMF FM podało, powołując się na wpisy w mediach społecznościowych, że rosyjski sprzęt wojskowy, w tym wyrzutnie rakietowe BM-27 Uragan, zauważono w okolicach Rzeczycy, około 40 km od granicy z Ukrainą.

It is clear now that one of the main concentration points for Russian troops arriving in Belarus is the Rechitsa-Kalinkovichi-Mozyr-Yelsk triangle in the southeast near the Ukrainian border, despite the fact that the drills are to take place elsewhere – in the west and northwest. pic.twitter.com/KFatIBtbMu

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) January 20, 2022