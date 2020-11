USA opuściły Traktat o otwartych przestworzach

Stany Zjednoczone formalnie przestały być stroną Traktatu o otwartych przestworzach, który jest jednym z elementów postzimnowojennej architektury bezpieczeństwa w Europie.

Jak zauważyła w niedzielę na Twitterze amerykańska Rada Bezpieczeństwa Narodowego (NSC), minął półroczny okres wypowiedzenia przez USA Traktatu o otwartych przestworzach. „Nie jesteśmy już stroną tego traktatu, który Rosja rażąco łamała przez lata” – napisano na twitterowym profilu NSC.

Szef NSC Robert C. O’Brien skomentował wycofanie się z traktatu następującymi słowami: „Donald Trump nigdy nie przestał stawiać Ameryki na pierwszym miejscu, wycofując nas z przestarzałych traktatów i porozumień, które przyniosły korzyści naszym przeciwnikom kosztem naszego bezpieczeństwa narodowego”.

(1/2) “Today marks six months since the United States submitted our notice of withdrawal from the Treaty on Open Skies. We are now no longer a party to this treaty that Russia flagrantly violated for years.

— NSC (@WHNSC) November 22, 2020