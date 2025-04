Donald Trump i J.D. Vance pożegnali papieża

Światowi przywódcy reagują na śmierć papieża. Franciszka pożegnali również prezydent USA Donald Trump i wiceprezydent J.D. Vance.

W Poniedziałek Wielkanocny, o godzinie 7:35 rano, w Domu Świętej Marty zmarł papież Franciszek w wieku 88 lat. Kierował Kościołem katolickim od marca 2013 r. Jego śmierć została ogłoszona przez kardynała Kevina Josepha Farrella, kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego.

Wśród światowych przywódców, którzy oddali hołd zmarłemu papieżowi, znaleźli się m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oraz wiceprezydent J.D. Vance.

„Spoczywaj w pokoju, papieżu Franciszku! Niech Bóg błogosławi jemu i wszystkim, którzy go kochali!” – napisał Trump w serwisie Truth Social. Na oficjalnym koncie Białego Domu na platformie X opublikowano zdjęcia papieża Franciszka w towarzystwie Donalda i Melanii Trumpów oraz J.D. Vance’a. Komunikat Białego Domu ograniczył się do krótkiego wpisu: „Spoczywaj w pokoju, Papieżu Franciszku”.

Osobny hołd złożył wiceprezydent USA. „Właśnie dowiedziałem się o śmierci papieża Franciszka. Moje serce jest z milionami chrześcijan na całym świecie, którzy go kochali. Cieszyłem się, że go wczoraj zobaczyłem, chociaż najwyraźniej był bardzo chory. Ale zawsze będę go pamiętał za poniższą homilię, którą wygłosił na samym początku pandemii COVID. Była naprawdę piękna. Niech Bóg da spokój jego duszy” – napisał J.D. Vance w mediach społecznościowych.

— JD Vance (@JDVance) April 21, 2025