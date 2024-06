Przywrócenie poboru do wojska w Niemczech? Niemiecki minister przedstawił plan “nowej służby”

W Niemczech trwa dyskusja o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej. W środę niemiecki minister obrony przedstawił plan “nowej służby”, który od razu wzbudził kontrowersje.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował w środę, że chce, aby w Niemczech znowu istniał rejestr młodych mężczyzn i kobiet nadających się do służby wojskowej. Pistorius przekazał podczas posiedzenia komisji obrony Bundestagu, że plany nie przewidują przywrócenia ogólnej, obowiązkowej służby wojskowej, którą zniesiono w Niemczech w 2011 roku.

Wszyscy młodzi obywatele Niemiec mieliby dostać do wypełnienia formularz, w którym określaliby swoją gotowość i zdolność do ewentualnej służby wojskowej. Jeśli zostaną wybrani, musieliby stawić się przed komisją poborową.

Bundeswehra ocenia, że każdego roku formularz będzie musiało wypełnić ok. 400 tys. osób. Co czwarta z nich, czyli ok. 100 tysięcy, mogłaby wyrazić chęć do służby.

Następnie wybranoby z tej grupy 40 tysięcy poborowych.

Tymczasem istnieją obawy, że niemiecka armia jest obecnie w stanie przyjąć od 5 do 7 tys. rekrutów rocznie.

Przedstawione przez niemieckiego ministra plany skrytykowała opozycyjna CDU/CSU. Zdaniem partii, są one niewystarczające. Jak podkreśla serwis Deutsche Welle, w Bundestagu słychać krytykę, że po dziewięciu miesiącach oczekiwania Pistorius przedstawił projekt, który jest jedynie ulepszoną wersją dobrowolnej służby wojskowej.

Wiceprzewodniczący klubu poselskiego CDU/CSU w parlamencie Johann Wadephul oświadczył w środę, że nowa obowiązkowa służba wojskowa musi dotyczyć także kobiet: “Myślę, że nie możemy już w obecnych czasach robić różnicy między płciami”.

Jak pisaliśmy, z początkiem stycznia br. obowiązkowy pobór do wojska wdrożono na Łotwie. Obywatele Łotwy płci męskiej w wieku od 18 do 27 lat muszą odbyć roczną służbę. Szef łotewskiego MSZ Krišjānis Kariņš wyjaśnił, że kraj zdecydował się na taki krok, aby powstrzymać Rosję od inwazji na Europę.

Niedawno prezydenci Łotwy i Estonii wezwali sojuszników NATO do podjęcia dalszych wysiłków w celu przygotowania się na możliwą wojnę z Rosją. Zaproponowali rozważenie różnych opcji zwiększenia zdolności obronnych państw członkowskich NATO: od przywrócenia poboru do wojska i specjalnego podatku obronnego po gwałtowny wzrost wydatków wojskowych.

