Poseł Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe w Sejmie. Marszałek Hołownia chce zawiadomić prokuraturę [+VIDEO]

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą proszkową zapalone w Sejmie świece Chanukowe. Marszałek Szymon Hołownia wykluczył go z obrad i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury.

We wtorek późnym popołudniem w Sejmie, gdy trwały pytania poselskie po expose nowego premiera Donalda Tuska, na terenie polskiego parlamentu odbywała się uroczystość zapalania świeć Chanukowych. W pewnym momencie poseł Konfederacji Grzegorz Braun ruszył z gaśnicą proszkową na menorę chanukową i demonstracyjnie zgasił świece.

Ten moment, gdy Unijczycy tak bardzo pragną świeckiego państwa. Grzegorz Braun użył w Sejmie gaśnicy. Zgasił świece na menorze chanukowej pic.twitter.com/NvQFlwd3EW — Przesympatyczna Renatka (@tylko_prawda_) December 12, 2023

– Nie wstyd Panu, Panie Pośle?

– Nie, proszę Pani. Właściwe zachowanie posła na sejm! Mistrzostwo!!! Widząc tę menorę, zastanawiałem się czy Grzegorz Braun zareaguje, a tu taka niespodzianka😀 pic.twitter.com/3p5Rm94ZR8 — Łukasz Kopczyk (@lukaszkopczyk) December 12, 2023

Korytarz sejmowy zasnuł się dymem, a straż marszałkowska wzywała obecne tam osoby do wyjścia lub przejścia w inne miejsca. Zachowanie posła wywołało oburzenie części zebranych, w tym dziennikarzy.

– Nie wstyd panu, Panie Pośle? – zadano mu pytanie. – Nie, proszę Pani – odpowiedział Braun. Później dodał, że „wstyd powinno być tym, którzy uczestniczą w aktach satanistycznego kultu”.

Poseł KO i wiceszef partii Nowoczesna, Witold Zembaczyński, poinformował zebranych na sali plenarnej parlamentarzystów o całej sytuacji. – Poseł Braun, dokonując napaści na uroczystości religijne, dokonał aktu hańbiącego – powiedział poseł. Złożył wniosek o przerwanie obrad i wezwanie posła Konfederacji do Prezydium Sejmu celem wykluczenia z obrad. Podkreślił, że „w Polsce nie ma miejsca na akty antysemickie pod dachem Sejmu”.

W tym czasie obrady prowadził wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji, Krzysztof Bosak. Poinformował, że przekaże ten wniosek na najbliższym posiedzeniu prezydium, ale posłowie centrolewicy domagali się natychmiastowego działania.

Obecny na sali Grzegorz Braun złożył wniosek o sprostowanie. – Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP! – oświadczył, co wywołało glosy oburzenia z sali. – Przemawia przez Państwa ignorancja. Nie jesteście świadomi przesłania, treści tego aktu, zwanego niewinnie świętami Chanuka… Przypisano mi pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego tryumfalizmu, ponieważ takie jest przesłanie tych Świąt – kontynuował Braun, przy wrzawie oburzenia na sali. Dodał, że wyzywa zebranych posłów na dysputę teologiczną.

W tym momencie marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który pojawił się na sali, odsunął Bosaka od przewodzenia pracom Sejmu, oświadczając, że przejmuje prowadzenie obrad. Następnie oświadczył Braunowi, powołując się na regulamin Sejmu, że poseł Konfederacji rażąco naruszył porządek i w związku z tym prezydium Sejmu podejmie „odpowiednie uchwały” o ukaraniu go.

– Chcę pana ostrzec, że jeżeli jeszcze raz stanie się to, co stało się przed chwilą, że z mównicy sejmowej będzie pan obrażał wyznawców innych religii, uznam, że naruszył pan powagę Sejmu i wykluczę pana z obrad – powiedział wyraźnie oburzony Hołownia, wskazując na Brauna palcem. Ten wszedł na mównicę, argumentując, że chce odpowiedzieć w trybie sprostowania.

– Bardzo proszę, niech pan to zrobi. Niech pan to zrobi! – mówił poruszony marszałek Sejmu.

– Panie Marszałku, wyzywam wszystkich tu zebranych (…) na dysputę historyczno-teologiczną. Chętnie wykażę Panu, Panie Marszałku, ignorancję pańską i wszystkich zebranych w dziedzinie, w której tak śmiało pan się wypowiada. Nie ma Pan pojęcia o istotnym przesłaniu tego aktu religijnego – oświadczył ostrym tonem Grzegorz Braun. W tym czasie, Hołownia kilka razy mówił, że przywołuje go do porządku. Następnie stwierdził, że poseł Konfederacji uniemożliwia prowadzenie obrad. – Zaczął pan znowu obrażać ludzi – oświadczył, po czym dodał, że wyklucza go z obrad, co duża część posłów przyjęła głośnym aplauzem.

– Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie kancelarii Sejmu.

Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP! pic.twitter.com/6hHz4xgYSy — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) December 12, 2023

Wyzywam wszystkich tu zebranych, a także słuchaczy i widzów na dysputę historyczno-teologiczną. Chętnie wykażę ignorancję! pic.twitter.com/odWvYj1mQ2 — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) December 12, 2023

Później Marszałek Sejmy przekazał dziennikarzom, że jeszcze we wtorek zbierze się Prezydium Sejmu, aby zdecydować o karze finansowej dla pana posła Brauna. Hołownia wyraził “swoje najgłębsze ubolewanie z powodu tego, co się stało”.

– Chcę też jasno powiedzieć, że na podstawie danych monitoringu, precyzyjnej klasyfikacji czynu pana Brauna, zostanie przeciwko niemu skierowany wniosek do prokuratury, najpewniej z paragrafu mówiącego o zakłóceniu obrządku religijnego – podkreślił Marszałek Hołownia. W jego ocenie, zgaszenie świec było “policzkiem dla polskiego Sejmu”. – Nie będzie żadnej tolerancji dla rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i jakichkolwiek innych dewiacji dopóki ja jestem marszałkiem Sejmu – dodał.

Święto Chanuka, podczas którego żydzi tradycyjnie palą przez osiem dni świece, było obchodzone zarówno w Pałacu Prezydenckim z udziałem Andrzeja Dudy, jak i przez parlamentarzystów w Sejmie. Jednym z posłów, którzy swego czasu odmówili udziału mimo zaproszenia, był Robert Winnicki. Wówczas prezes Ruchu Narodowego tłumaczył się przy tym względami religijnymi, powołując się na I przykazanie Dekalogu. Tradycja palenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim została zainaugurowana przez Lecha Kaczyńskiego.

Kresy.pl / rmf24.pl