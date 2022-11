Polskie MSZ zażądało od Rosjan informacji ws. wybuchu w Przewodowie

Później minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że w miejscu eksplozji w Przewodowie, blisko granicy z Ukrainą, odnaleziono szczątki rakiety systemu obrony powietrznej S-300, którego „używają wojska Rosji i Ukrainy”.

W środę wieczorem Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, podczas rozmowy w „Gościu Wydarzeń” zapewnił, że Polska przedstawi Ukrainie wszystkie dowody związane z wybuchem w Przewodowie.

Jak pisaliśmy, w środowym komunikacie prasowym, Biały Dom potwierdził informacje o tym, że eksplozja w Przewodowie przy granicy z Ukrainą była najprawdopodobniej efektem uderzenia ukraińskiego pocisku obrony przeciwlotniczej.

Dodajmy, że dopiero w czwartek Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złagodził swoje stanowisko w sprawie pochodzenia rakiety, która spowodowała śmiertelny wybuch w Polsce. „Nie wiem w 100% – myślę, że świat również w 100% nie wie, co się stało” – powiedział Zełenski za pośrednictwem tłumacza w wywiadzie na Bloomberg New Economy Forum. „Nie możemy powiedzieć konkretnie, że była to obrona powietrzna Ukrainy”.

„Nasi eksperci są już w Polsce. Oczekujemy na szybki dostęp do miejsca zdarzenia, we współpracy z polskimi stróżami prawa” – oświadczył w czwartek wieczorem szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba, po rozmowie z polskim ministrem spraw zagranicznych. Przedstawiciele strony ukraińskiej pojawili się w piątek w Przewodowie. W asyście policji udali się na miejsce, gdzie we wtorek eksplodowała rakieta.

Ukrainian experts are already working at the site of the tragedy in Przewodów caused by Russian missile terror against Ukraine. I am grateful to the Polish side for granting them access. We will continue our cooperation in an open and constructive manner, as closest friends do.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 18, 2022