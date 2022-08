Zatrucie Odry: szefowie Wód Polskich i GIOŚ zdymisjonowani

Premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował szefów Wód Polskich i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Szef Wód Polskich Przemysław Daca i szef Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zostali zdymisjonowani przez premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu poinformował o tym w piątek w mediach społecznościowych.

„Podzielam obawy i oburzenie związane z zatruciem Odry. Tej sytuacji w żaden sposób nie można było przewidzieć, ale reakcja odpowiednich służb mogła nastąpić szybciej. Podjąłem decyzję o natychmiastowej dymisji: szefa Wód Polskich P. Dacy oraz GIOŚ M. Mistrzaka” – napisał Morawiecki na Twitterze.

Podzielam obawy i oburzenie związane z zatruciem Odry.Tej sytuacji w żaden sposób nie można było przewidzieć,ale reakcja odpowiednich służb mogła nastąpić szybciej. Podjąłem decyzję o natychmiastowej dymisji:szefa Wód Polskich P.Dacy oraz GIOŚ M.Mistrzakahttps://t.co/KuqJVMbSeq — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 12, 2022

Morawiecki zadeklarował, że „nie spocznie” do czasu aż źródło skażenia zostanie wykryte a jego skutki zostaną usunięte, a „sytuacja odpowiednio wyjaśniona”.

Zdaniem Morawieckiego skażenie Odry to „skandal” i ekologiczne przestępstwo o ogromnej skali.

Przypomnijmy, że 3 sierpnia wyniki badania wody z Odry pobranej w Oławie opublikował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wynika z nich, że doszło do odtlenienia wody w rzece, co „w warunkach wysokich temperatur oraz niskich stanów wód, brak zakwitu w wodzie, wysoka temperatura wody, wskazywało na jego nienaturalne pochodzenie. Możliwe, że do wody przedostała się substancja o właściwościach silnie utleniających, z której w wyniku reakcji zachodzących w wodzie uwalnia się tlen”.

Według portalu Rmf24.pl tony martwych ryb zaczęto wyławiać na Dolnym Śląsku już pod koniec lipca.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwrócił się do mieszkańców nadodrzańskich miejscowości oraz turystów z apelem o niewchodzenie i niekąpanie się w rzece. „Apel dotyczy zarówno ludzi, jak i psów pod opieką ich właścicieli. Do czasu wyjaśnienia przyczyn obserwowanego obecnie zjawiska oraz zlokalizowania źródła, za co odpowiadają inne organy i instytucje, nie zaleca się również łowienia ryb w Odrze oraz przygotowywania z nich posiłków” – zaapelowała instytucja.

Kresy.pl / rmf24.pl